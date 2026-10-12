«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме 128 линий электропередачи 35-110 кВ в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» с начала 2026 года выполнили техническое обслуживание и ремонт 128 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 35-110 кВ.

Энергетики заменили на ЛЭП почти 70 устаревших фарфоровых изоляторов на современные стеклянные аналоги. Стеклянная изоляция обладает высокой механической прочностью, которая не снижается в течение всего срока службы, а также устойчива к ультрафиолету и водонепроницаема. Высокие диэлектрические свойства материала практически исключают пробой, а любое физическое повреждение такого элемента легко определить визуально.

Кроме того, ремонтные бригады расчистили охранные зоны линий электропередачи от деревьев и кустарников, которые могут стать причиной технологических нарушений в непогоду.

В числе значимых проектов текущего года – ремонт ЛЭП 35 кВ, соединяющей две крупные подстанции в Правобережном и Кировском районах республики. От ее стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка четырех тысяч жителей региона. Специалисты заменили на энергообъекте 51 фарфоровый изолятор и расчистили 3,4 га просек.

Все использованное оборудование - российского производства. Работы на линиях электропередачи предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго» на 2026 год.