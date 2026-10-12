«Россети Центр» реконструировали систему уличного освещения в Орловской области

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Орелэнерго» продолжают реконструкцию систем уличного освещения в населенных пунктах Орловской области. В Свердловском районе энергетики подключили к электросетям новую систему освещения.



В рамках работ специалисты:

установили 27 опор;

смонтировали 35 светодиодных светильников;

проложили 830 метров самонесущего изолированного провода, обладающего улучшенными характеристиками надежности и безопасности.

Новые светильники потребляют меньше электроэнергии, что позволяет снизить нагрузку на электрические сети и расходы на эксплуатацию системы освещения.