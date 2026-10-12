ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева открыл две уникальные лаборатории и подписал восемь соглашений на конференции гидроэнергетиков

7–9 октября 2026 года в Санкт-Петербурге состоялась XVIII научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», организованная РусГидро, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Ассоциацией «Гидроэнергетика России». В 2026 году конференция вышла на новый международный уровень, приняв официальные делегации из азиатских стран, включая КНР, Индию, Таджикистан. Всего участниками стали порядка 1300 специалистов из более чем 200 российских и зарубежных организаций. В рамках пленарного заседания, 8 тематических секций и четырех круглых столов было представлено около 230 докладов, охватывающих всю технологическую цепочку гидроэнергетики и гидротехники – от фундаментальных исследований до практических решений по импортозамещению, искусственному интеллекту, беспилотной дефектоскопии и цифровому мониторингу.

Центральным событием конференции стало открытие двух уникальных лабораторий ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. В церемонии открытия лаборатории гидравлического транспорта хвостов обогащения и золошлакового материала и лаборатории технологии переработки золошлакоотвалов и отходов производства промышленности приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Иван Егоров, глава Республики Алтай Андрей Турчак, Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин и Генеральный директор ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексей Виноградов. Новые лаборатории не имеют аналогов в России: они позволяют моделировать работу промышленного оборудования на всех этапах жизненного цикла, разрабатывать технологии полной и безотходной переработки золошлаковых отходов в товарную продукцию, а также решать задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.

В рамках деловой программы конференции ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева подписал восемь соглашений с российскими и зарубежными партнерами. Среди них – трёхсторонние меморандумы с китайской компанией Beijing Taiji Technology Co., Ltd. и российскими компаниями «Меркурий», «Арктур», «Экоторф» и «Сибирский Торф» о поставках торфа и торфосодержащей продукции в КНР. Кроме того, подписаны соглашение и меморандум с Группой ПОЛИПЛАСТИК – о проведении совместных лабораторных исследований для разработки износостойких полимерных труб для систем гидрозолоудаления Нерюнгринской ГРЭС и о научно-техническом сопровождении применения полимерных трубопроводных систем. Заключены соглашение с АО «НПП «Радар ммс» о создании средств защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов и меморандум о сотрудничестве с индийской группой компаний Трафальгар в областях проектирования гидротехнических сооружений, строительства в сложных геологических условиях, а также цифровых технологий.

На конференции член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер РусГидро Сергей Кондратьев представил комплексную программу цифровой трансформации и роботизации производственных объектов. Компания одновременно ведёт более десяти проектов в области беспилотных летательных аппаратов, робототехники, цифровых моделей и предиктивной аналитики. Технологии применяются для контроля гидротехнических сооружений, электросетевого комплекса и тепломеханического оборудования. Для Саяно-Шушенской ГЭС уже созданы цифровые модели, позволяющие прогнозировать состояние плотины. Аналитический центр по безопасности ГТС и оборудования на базе ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и Института Гидропроект способствовал повышению уровня безопасности более чем 30 гидроузлов.

Молодёжный день конференции объединил студентов, аспирантов, преподавателей ведущих вузов и молодых специалистов. Участники встретились с членом Правления, первым заместителем Генерального директора – главным инженером РусГидро Сергеем Кондратьевым, обсудили перспективы отрасли и научно-техническое сопровождение производственных объектов. Заместитель Генерального директора по научной деятельности ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Владимир Штильман вручил сертификаты на получение стипендий института четырём лучшим студентам. Перед молодёжью выступили главный инженер проекта Управления проектирования ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексей Новкунский и заместитель директора по научно-проектному развитию филиала «Запад» РусГидро ИТ-сервис Сергей Кузнецов, рассказавшие о специфике проектирования энергетической инфраструктуры и применении искусственного интеллекта в энергетике.

Рекомендации и предложения, выработанные по итогам работы секций и круглых столов конференции, будут обобщены и проанализированы. Это позволит сформировать новые подходы и технологические решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов и повышение эффективности производства электроэнергии.

О конференции:

Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года и является крупнейшим в РФ отраслевым мероприятием для специалистов в области гидротехники и энергетики. Важная задача конференции – разработка практических рекомендаций и решений, необходимых для реализации масштабных проектов развития энергетического комплекса России. Организаторами мероприятия являются РусГидро, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Ассоциация «Гидроэнергетика России».