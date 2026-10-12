Вовлеченность растет, идеи воплощаются: новый день информирования на «Заводе Москабель»

Октябрь начался на «Заводе Москабель» с приятных новостей, подведения важных мотивирующих итогов и награждения активных сотрудников. В первый день месяца на предприятии прошел очередной День информирования.

Дни информирования проводятся на «Заводе Москабель» регулярно, несколько раз в год. Это всегда небольшой праздник: сотрудники узнают о новых проектах и достижениях предприятия, делятся результатами работы, а самые активные получают заслуженные награды. Так было и в этот раз.

Вовлеченность — 81%

Открыл встречу генеральный директор Группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. Он поблагодарил коллектив за вовлеченность и стремление постоянно совершенствовать свою работу.

«Мы видим, что решение внедрить систему кайдзен было правильным: она стала частью нашей корпоративной культуры и действительно работает, — отметил он. — За всё время действия программы мы получили 2581 предложение. Хотя бы одну идею подали уже 407 сотрудников — вовлеченность достигла 81%! Это действительно впечатляющие цифры, за которыми стоят инициативность и желание делать предприятие лучше. Спасибо всем, кто включается в эту работу, предлагает идеи и помогает воплощать их в жизнь. Мы видим ваши усилия, ценим их и обязательно будем продолжать поддерживать и мотивировать активных сотрудников».

Новая продукция для АЭС

Следующей темой стала новая продукция, выпуск которой успешно освоил «Завод Москабель». Это герметичные кабельные проходки для атомных станций, о которых мы недавно уже упоминали, а скоро расскажем подробнее.

Результаты освоения нового направления на Дне информирования представил главный инженер Алексей Петров. Он отметил, что специалистами предприятия была проведена большая комплексная работа, что новое направление расширяет компетенции «Завода Москабель» и позволяет предлагать собственные решения для одной из самых технологичных и ответственных отраслей промышленности.

Рейтинг работодателей от HH.ru

Директор по управлению персоналом Анастасия Заузолкова рассказала об участии «Москабельмет» в новом рейтинге работодателей от HH.ru, подробно объяснила, как принять участие в голосовании и почему поддержка каждого важна. «Москабельмет» уже входил в топ-100 лучших компаний по версии портала, а сейчас составляется новый рейтинг, и принять участие в его формировании может каждый.

«В течение лета проходил конфиденциальный опрос сотрудников: насколько они готовы рекомендовать нашу компанию своим друзьям и близким, а также нашу продукцию. Этот этап завершился, и теперь начинается самое интересное — заключительная стадия, голосование за компанию в глазах соискателей. Поддержать нас можете вы, ваши родственники, близкие, друзья и знакомые — то окружение, с которым мы общаемся и коммуницируем. Поэтому я призываю каждого активно поучаствовать», — сказала Анастасия Заузолкова.

Первый киберспортивный турнир

Еще одной новой темой Дня информирования стали результаты первого в Группе компаний «Москабельмет» корпоративного киберспортивного турнира, который проходил этим летом. О нем рассказала специалист по молодежным программам и развитию талантов Валентина Аслыкова, которая также наградила победителей.

Восемь команд провели 14 матчей в Counter-Strike 2. Все игры сопровождались стримами с комментаторами: получилось настоящее киберспортивное событие. Турнир стал еще одним форматом командообразования в «Москабельмет». Такие проекты помогают сотрудникам из разных подразделений больше общаться вне рабочих процессов, находить общие интересы, учиться взаимодействовать в команде и развивать новые компетенции.

«Спасибо большое каждому, кто принял участие, каждой команде, отдельно капитанам за организационную часть. И спасибо всем коллегам, которые помогали найти киберспортсменов. Были захватывающие камбэки, неожиданные элементы, тактики. В целом было очень интересно. Я знаю, что среди вас есть сотрудники, которые смотрели и поддерживали наши прямые эфиры», — отметила Валентина Аслыкова.

Лучшие участники программы кайдзен

Кульминацией Дня информирования традиционно стало награждение самых активных и выдающихся участников кайдзен-системы за этот период.

Лучшие наставники:

Алексей Фурин — отжигальщик цветных металлов 4 разряда;

Игорь Назаров — транспортировщик 3 разряда;

Раис Нугманов — перемотчик проволоки;

Александр Печеникин — сменный мастер;

Алексей Данилов — опрессовщик ПВХ 5 разряда.

Авторы лучших кайдзенов:

Юрий Хлопцев — начальник ремонтной службы ПМК;

Олег Костылев — сменный мастер 2 ПО ПСК;

Дмитрий Тарасов — пропитчик кабелей и проводов 4 разряда;

Сергей Буятов — ведущий инженер-технолог ТОПМ;

Игорь Андреев — ведущий инженер-электроник РСПМК.