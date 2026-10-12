Третий выпуск с Дианой Медной: кабельная высшая лига, атомный уровень качества и очень дорогая медь

Вышел третий выпуск отраслевого проекта с Дианой Медной — о событиях, которые сегодня определяют настроение кабельного рынка. На этот раз география начинается в самом центре Санкт-Петербурга: 89-е Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» прошло в легендарной «Астории». И повод соответствующий — в 2026 году Ассоциации исполнилось 35 лет.

Почти две сотни представителей отрасли, более 70 компаний и организаций, руководители заводов, поставщики сырья, финансисты, учёные и технологические компании. А генеральный партнёр — Sber CIB. В общем, как замечает Диана, настоящая кабельная высшая лига. На собрании обсуждали практически всё, чем сегодня живёт промышленность: состояние рынка, цены на медь и алюминий, IPO и привлечение капитала, налоги, полимеры, качество сырья, искусственный интеллект, цифровые двойники, кибербезопасность, роботизацию, подготовку кадров и экспорт. Отдельный вопрос — что ждёт кабельный рынок, если его денежный объём продолжит расти, а физическое потребление останется примерно на нынешнем уровне.

Ещё одна важная тема выпуска — «Электросерт». В год своего 30-летия организация оказалась на стратегической сессии ГК «Росатом», посвящённой техническому регулированию, оценке соответствия и аккредитации. И это тот случай, когда привычное слово «сертификация» приобретает совсем другой масштаб. «Электросерт» работает в области использования атомной энергии как орган по сертификации и испытательная лаборатория. А на отраслевой сессии уже обсуждают применение искусственного интеллекта для проверки документов и возможность использования цифровых испытаний. Будущее системы подтверждения качества становится значительно технологичнее.

Логичным продолжением стала и большая редакционная тема RusCable.Ru о контроле кабельной продукции. Почему разные системы мониторинга показывают настолько отличающиеся результаты? Как отбираются образцы? Кто отвечает за методику испытаний? И достаточно ли сегодня просто заявить о выявленном нарушении? Главный вопрос звучит предельно просто: кабель проверили — а кто проверит проверяющих?

Конечно, без сырья выпуск тоже не обошёлся. Медь продолжает испытывать нервы производителей своей стоимостью, а рынок алюминия ждут новые биржевые правила. Но есть важный нюанс: первичный алюминий и алюминиевая катанка для кабельного производства — далеко не одно и то же. Поэтому простых решений здесь, как обычно, не будет.

Диана также разбирается, почему возможная реформа лицензирования небольших операторов связи может в итоге отразиться на спросе на оптический кабель. Если региональный оператор перестаёт инвестировать в строительство сетей, последствия довольно быстро доходят и до производителя кабельной продукции.

А завершает выпуск хорошая производственная история. На «Спецкабеле» готовят к запуску новое оборудование для грубого волочения медной проволоки. Ещё один технологический передел предприятие забирает внутрь собственного производства — меньше зависимости от готовой проволоки, больше контроля над технологией и больше свободы в работе с сырьём.

Третий выпуск получился о том, насколько сильно меняется сам кабельный бизнес. Сегодня здесь рядом существуют биржа и заводской цех, атомная энергетика и искусственный интеллект, сертификация и роботизация, государственное регулирование и новые производственные мощности.

Смотрите третий выпуск с Дианой Медной на всех удобных для вас платформах: Видик, ВК Видео, Rutube, Youtube, делитесь мнением и присоединяйтесь к профессиональному обсуждению на RusCable.Ru. Кабель может лежать спокойно. Кабельный рынок — никогда.

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Переменка: https://peremenka.ruscable.ru/Диана_Медная, instagram*: @dianacopperofficial

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