Энергетики «Белгородэнерго» подключили к сетям новые жилые комплексы на территории Белгородской агломерации

Специалисты филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» построили инфраструктуру и выделили 900 кВт мощности для новых жилых комплексов в Белгороде и Белгородском округе.

Для подключения к электросетям энергетики установили две современные комплектные трансформаторные подстанции, проложили 9,2 км кабельных линий электропередачи, применив метод горизонтально направленного бурения для сохранения существующего дорожного полотна и элементов благоустройства. При монтаже использовалось современное российское оборудование.

Новостройки возводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подключенные объекты включают жилые и нежилые помещения, отличаются современными архитектурными решениями и являются частью масштабной застройки белгородской агломерации с комплексным развитием социальной инфраструктуры.