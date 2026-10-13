Энергетики построили новую воздушную линию для СНТ «Ягодка» в м.о. Шатура
В начале октября специалисты «Мособлэнерго» провели комплекс технических мероприятий в рамках программы капитального ремонта электросетевого хозяйства в садовом некоммерческом товариществе «Ягодка». На объекте завершены работы по установке новых опор и строительству воздушной линии электропередачи.
В ходе производственных работ энергетики выполнили демонтаж старых изношенных опор, установку новых и монтаж 3,5 километра современного провода с улучшенными характеристиками. Энергетики провели необходимую регулировку стрел провеса провода, выполнили монтаж заземляющих устройств и провели контрольно-измерительные работы, включая измерения параметров сети, перед вводом обновленной линии в эксплуатацию.
Проведенная реконструкция электросети позволила существенно снизить вероятность возникновения технологических нарушений, особенно в период неблагоприятных погодных условий. Обновление линии электропередачи обеспечивает стабильное распределение нагрузки, улучшает показатели качества напряжения в сети и гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии в более чем 200 частных домовладений СНТ «Ягодка».
«Садоводческие товарищества — важная часть энергетической инфраструктуры Подмосковья, и мы уделяем им такое же внимание, как городским сетям. В СНТ «Ягодка» мы провели капитальный ремонт, который кардинально повысил надежность электроснабжения для более чем 200 домовладений. Заменены изношенные опоры, выполнены регулировка провеса, заземление и весь комплекс измерений. Это не просто замена старого оборудования на новое — это снижение риска технологических нарушений, особенно в периоды непогоды, и создание запаса прочности для дальнейшего развития товарищества. Обновленная линия обеспечивает стабильное распределение нагрузки и качественное напряжение в сети, что напрямую влияет на работу бытовой техники и отопительного оборудования. Мы планомерно обновляем такие объекты по всей области, потому что надежный свет и тепло должны быть доступны каждому — независимо от того, живет человек в городе или в садовом товариществе. Эта работа будет продолжена», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.