Инвестиции РЖД в Приамурье за четыре года составили 68,5 млрд рублей

В 2022–2025 годах объём инвестиций ОАО «РЖД» в развитие транспортной инфраструктуры и социальной сферы Забайкальской железной дороги в Амурской области составил 68,5 млрд рублей. Итоги работы обсудили начальник ЗабЖД Владимир Антонец и губернатор региона Василий Орлов на встрече, состоявшейся 12 октября в Благовещенске.

Средства направлялись на модернизацию железнодорожных путей, искусственных сооружений и объектов энергетики, обновление локомотивного комплекса, а также ремонт и строительство социальных учреждений. Кроме того, проводилась реконструкция станций, необходимая для увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали. Реализуемые проекты должны обеспечить растущий спрос на перевозки со стороны промышленного сектора Приамурья. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение объёмов погрузки по мере выхода новых предприятий газоперерабатывающей и аграрной отраслей на проектную мощность.

Стороны также обсудили взаимодействие при строительстве и реконструкции путепроводов над железнодорожными линиями, а также сооружение переезда на улице Конной в Благовещенске.

«Объединяя усилия, нам удается решать масштабные задачи по обеспечению устойчивой работы экономики Амурской области, наращивания производственных мощностей, совершенствования социальной сферы и, в конечном итоге, повышения качества жизни населения региона», — подчеркнул Владимир Антонец.

По итогам встречи представители РЖД и правительства Амурской области подтвердили готовность продолжить совместную работу по развитию железнодорожных перевозок и реализации социально-экономических проектов в регионе.