ММК-МЕТИЗ освоил выпуск оцинкованной канатной проволоки диаметром 2,7 мм

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») изготовил первую партию оцинкованной канатной проволоки диаметром 2,7 мм, расширив портфель предложений.

Проволока такого диаметра на мощностях предприятия ранее не выпускалась. Запуск нового передела стал возможен благодаря оптимизации технологического процесса и настройке волочильных агрегатов. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 7372-79. Первая партия оцинкованной канатной проволоки диаметром 2,7 мм уже отгружена заказчику.

Благодаря оптимальному сочетанию прочности, пластичности и надежного антикоррозийного покрытия новинка востребована в разных отраслях промышленности и строительства. Продукцию можно использовать для производства стальных канатов и тросов в подъемно-транспортном оборудовании, в судостроении и морских перевозках, горной добыче, инфраструктурном строительстве, лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве.

Новая продукция обладает высокими прочностными характеристиками (с маркировочной группой 1770-1860 Н/мм²), выполнена из стали марки 1 и покрыта цинком группы Ж для обеспечения максимальной защиты от коррозии. Для удобства дальнейшей переработки проволоку отправляют потребителю в мотках типа «Z-2».