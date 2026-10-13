НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представит новые марки ТЭП-компаундов в Беларуси

Ведущий российский компаундер примет участие в выставке «Полимеры и композиты» в рамках БелПромИнноФорума, который пройдет с 14 по 16 октября в Минске. Компания представит компаунды из линейки Технотэп, включая новинки: материал с низкими значениями остаточной деформации и матовой резиноподобной поверхностью, и марку с низкой гидрофильностью.

Обе новинки созданы в Научно-техническом центре исследований и разработок НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в 2026 году.

Марка с низкой остаточной деформацией предназначена для изделий, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию температуры, ультрафиолета и деформационных нагрузок. Экструзионный материал на основе термопластичного вулканизата (TPV) обладает более высокой термостойкостью и устойчивостью к УФ-излучению по сравнению с TPE. А по долговечности и устойчивости к старению превосходит классические стирольные марки на основе СЕБС и СБС.

Вторая новинка – компаунд с выраженными водоотталкивающими свойствами. Низкая гидрофильность материала позволяет избежать распределения воды пленкой по поверхности готового изделия – влага собирается в капли и скатывается. Компаунд перерабатывается методом экструзии и востребован в деталях, в которых важно минимизировать удержание влаги.

«В ассортименте ПОЛИПЛАСТИКа на сегодняшний день более 70 марок ТЭП-компаундов. И мы продолжаем развивать это направление, разрабатывая материалы для автомобилестроения, кабельной, строительной отрасли, производителей медицинских изделий, бытовой техники, товаров народного потребления», – говорит Майя Шиошвили, руководитель отдела развития рынка Торгового дома «Полипластик».

Помимо новинок 2026 года на выставке в Беларуси ведущий российский компаундер представит ряд марок, разработанных в 2024-2025 гг. и активно завоевывающих рынок. Среди них экструзионный минералонаполненный ТЭП-компаунд на основе СЕБС для изготовления строительных материалов, деталей и изделий технического назначения. А также материал для экструзии линейных светильников, производства «парящих» потолков и плинтусов, и светорассеивателей, применяющихся для монтажа световых линий в натяжных потолках.

Напомним, в январе текущего года НПП «ПОЛИПЛАСТИК» ввел в промышленную эксплуатацию специализированную линию для выпуска ТЭП-компаундов. Оборудование мощностью 6 000 тонн в год и позволяет выпускать материалы практически любой сложности, развивать импортозамещение и удовлетворять потребности рынка эластомеров Союзного государства и стран ближнего зарубежья.