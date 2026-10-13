На строительстве ШМСД начали возводить рабочий мост через Неву

Как сообщили в Администрации Санкт-Петербурга, специалисты АО «ДиМ», входящего в ГК «Нацпроектстрой», приступили к устройству вспомогательного рабочего моста на левом берегу Невы. Сооружение необходимо для строительства разводной переправы в составе этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения.

Рабочий мост станет временной технологической дорогой, по которой тяжёлая техника сможет подъезжать к месту возведения основных конструкций. Кроме того, сооружение будет защищать участки строительства постоянных опор от воздействия ледохода.

«Летом на полях ПМЭФ-2026 мы заложили камень на месте строительства разводной переправы в составе Широтной магистрали. Сейчас начался новый важный этап — устройство вспомогательного рабочего моста», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На первом этапе в дно Невы методом вибропогружения устанавливают полые стальные трубы-сваи, на которых затем монтируют стандартные секции пролётного строения. Основные работы на мостовом переходе также начались: строители приступили к погружению шпунтового ограждения крайней левобережной опоры. Внутри него будет сформирован котлован для устройства буронабивных свай фундамента.

Этап 4.1 является наиболее сложной в техническом отношении частью ШМСД. Проект предусматривает устройство 1170 буронабивных свай, укладку 160 тыс. кубометров бетона и монтаж 16 тыс. тонн металлоконструкций.