Напольные отдающие и приёмные устройства компании Mailleffer для крупногабаритных кабельных барабанов

Семейство отдающих / приёмных устройств финской компании Maillefer Extrusion Oy теперь включает модель тяжёлого класса грузоподъёмностью 120 тонн. Новая напольная машина FPO/FTU 120 (Floor Pay-Off / Floor Take-Up) портального типа отличается повышенной ёмкостью намотки и предназначена для использования на линиях производства силовых кабелей сверхвысокого напряжения. Она разработана для работы с крупными и тяжёлыми катушками/барабанами и повышения общей эффективности производства.

Напольные приёмные / отдающие устройства портального типа представляют собой портальные конструкции, которые перемещаются по полу и состоят из двух вертикальных стоек с центрирующими шпинделями. Стойки являются независимыми и не соединены горизонтальной балкой.

Ширина барабана может достигать 12 метров, что идеально подходит для дорожной транспортировки, особенно при перевозке наземных кабелей. Вращение барабана осуществляется несущим рычагом с управлением либо в режиме контроля крутящего момента с компенсацией радиуса намотки, либо в режиме контроля скорости по сигналу ролика, регулирующего натяжение, накопителя или внешнего сигнала. Вращение барабана, раскладка кабеля и движение шпинделей активируются

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