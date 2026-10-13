Ольга Абрамова и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Удмуртии

В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики Ольги Абрамовой и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Стороны обсудили подготовку к отопительному сезону, консолидацию электросетевых активов, а также перспективные проекты развития региона.



В ходе встречи было отмечено, что филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» выполняет производственные программы в полном соответствии с утвержденным графиком. На ремонты и техобслуживание энергообъектов в 2026 году заложено свыше миллиарда рублей, и в настоящее время план мероприятий по подготовке к сезону пиковых нагрузок реализован на 90 %.



Отдельное внимание стороны уделили развитию электросетевой инфраструктуры для промышленных и социальных объектов. По итогам девяти месяцев 2026 года введено в эксплуатацию 265 км линий электропередачи и 75 мегавольт‑ампер дополнительной трансформаторной мощности.



«Надежная электросетевая инфраструктура — ключевое условие для реализации инвестиционных и социальных проектов в регионе. Только за девять месяцев этого года в Удмуртии выполнено почти 3 тысячи договоров технологического присоединения общей мощностью более 81 МВт. Развитие сетей «Удмуртэнерго» синхронизировано с перспективными планами Удмуртской Республики. За последние годы компания обеспечила технологическое присоединение ряда значимых объектов: учреждений медицинской инфраструктуры и объектов городской среды в Ижевске, а также промышленных и агропромышленных предприятий региона. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с «Россети Центр и Приволжье» по всем вопросам, связанным с развитием и модернизацией электросетевого комплекса», — отметила Ольга Абрамова.

«Удмуртия демонстрирует неуклонно растущий спрос на электроэнергию — со стороны промышленности, социальной сферы и городской среды. Наша задача как сетевой компании — обеспечить необходимую инфраструктуру для подключения новых объектов и одновременно поддерживать надежность действующей сети. Для этого «Удмуртэнерго» последовательно реализует инвестиционную программу, на которую в 2026 году у нас заложено порядка 4,74 млрд рублей, в том числе проекты технологического присоединения. Взаимодействие с руководством республики позволяет синхронизировать развитие электросетевого комплекса с задачами региона», — сказал Борис Эбзеев.