Открыта регистрация на конференцию «Цифровизация инжиниринга – инжиниринг после САПР»

12 ноября 2026 года в центральном офисе ГК «ССТ» пройдёт очная ежегодная отраслевая конференция «Цифровизация инжиниринга – инжиниринг после САПР» . Ключевые темы конференции – цифровизация инжиниринга в нефтегазовом комплексе и электротехнике, технологический суверенитет проектирования, конкурентоспособность инженерных решений и эффективность проектного производства.

За последние годы проектные организации заменили импортные САПР отечественными, но сам проект по-прежнему собирается вручную. Сменился инструмент, способ работы остался прежним, и производительность упирается в тот же потолок. На конференции обсудят, что должно измениться в работе проектировщика, в требованиях к документации и в подготовке инженеров.

Опытных инженеров в отрасли становится меньше, объекты тем временем усложняются, и кадровый дефицит ощущается острее, чем нехватка программ. Отсюда главный вопрос конференции: как сделать так, чтобы качество проектирования промышленных электротехнических систем, от обогрева до силовых линий и шкафов управления, перестало зависеть от того, кто именно выполнял расчёт.

В числе тем переход с импортного САПР, ответственность за ошибку в автоматическом расчёте, искусственный интеллект в проектировании систем энергоснабжения и подготовка инженеров после 2030 года. На конференции обсудят, где проходит граница между системами, в которых инженер чертит сам, и системами, которые выпускают документацию автоматически.

Организатором конференции выступает ИТ-компания Delta Project при партнерстве «ССТэнергомонтаж» и «РТ-Инжиниринг» (Госкорпорация Ростех). В числе приглашённых спикеров – представители «РТ-Инжиниринг», ГК «ССТ», НИУ МЭИ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, АО «Атомстройэкспорт», АСКОН, Горного института Университета МИСИС, «Астра ИИ», Triple Helix Association.

Информационные партнеры конференции – информационное агентство Neftegaz.ru, медиахолдинг «РусКабель», журналы «Бурение и нефть», «ИСУП» и «Стимул», порталы Elec.ru, «Строительный эксперт» и Archi.ru, а также образовательный проект «Академия электрообогрева».

Конференция будет полезна собственникам и руководителям бизнеса, директорам по цифровизации и инжинирингу, главным инженерам проектов, начальникам профильных отделов компаний заказчиков и проектных институтов, а также представителям профильных вузов и отраслевых институтов.

Организационная информация

Дата 12 ноября 2026 года, четверг Место Центральный офис ГК «ССТ», ул. Колпакова, 46Б, Мытищи Формат Очно Начало Регистрация с 9:30, открытие в 10:30 Закрытие В 17:20, демозона работает до 19:00 Участие Бесплатное до 01.11.2026, заявки проходят подтверждение Регистрация На сайтах цифровизация-инжиниринга.рф и digital-engineering.io

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