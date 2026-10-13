Приоритеты стандартизации электроэнергетики: фокус на технологическое лидерство и цифровую трансформацию

В Санкт-Петербурге в рамках XVIII научно-практической конференции АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» состоялось совместное совещание Экспертного совета Ассоциации «Гидроэнергетика России» и подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК-4) технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) Росстандарта.

От Системного оператора в мероприятии принял участие заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС, заместитель председателя ТК 016 Дмитрий Афанасьев. Он подробно рассказал о текущих и перспективных направлениях работ ТК 016 «Электроэнергетика» и деятельности по разработке и обновлению национальных стандартов.

С момента образования ТК 016 в 2014 году утверждено 267 документов, включая 26 стандартов по тематике ПК-4 «Гидроэлектростанции» – в их числе также стандарты, ссылки на которые уже применяются в нормативных актах Минэнерго России.

В 2025 году ТК 016 сохранил место в ТОП-10 формируемого Росстандартом рейтинга эффективности среди 259 технических комитетов по стандартизации, а его фонд стандартов насчитывает 390 документов, в том числе 50 – по тематике ПК-4, включая 12 межгосударственных и 38 национальных стандартов.

Заместитель председателя ТК 016 отдельно остановился на приоритетных целях формируемой Программы национальной стандартизации на 2027 год.

«Необходимо предусмотреть проекты стандартов, направленных на реализацию национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных указами Президента России в 2024 году. Особого внимания требует разработка стандартов в таких сферах, как технологическое лидерство, цифровая трансформация, экологическое благополучие», – подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

В завершение Дмитрий Афанасьев коснулся вопросов оптимизации разработки и обновления национальных стандартов.

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» – один из ведущих научных центров России, специализирующийся на проблемах гидротехнического строительства и эксплуатации гидротехнических объектов. ВНИИГ является полноправным членом ТК 016 «Электроэнергетика» и входит в ПК-4 «Гидроэлектростанции». Около половины из всех документов, разработанных по тематике ПК-4 «Гидроэлектростанции», выполнены силами специалистов ВНИИГ.

Решением заседания ТК 016 «Электроэнергетика» от 30.06.2026 за активное участие в разработке стандартов АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» объявлена благодарность. В ходе торжественного мероприятия в честь 105-летия ВНИИГ, прошедшего в рамках XVIII научно-практической конференции, соответствующая награда от имени ТК 016 была вручена институту в лице его Генерального директора А.В. Виноградова.