Ремонт кабельной линии в Видном: электроснабжение для 20 тыс. жителей и ряда соцобъектов стало надежнее

Около 20 тыс. жителей 4-го и 5-го микрорайонов г. Видное в Ленинском городском округе могут не опасаться перебоев в электроснабжении этой осенью. Энергетики в рамках текущей эксплуатации отремонтировали кабельную линию электропередачи, которая питает жилые кварталы, четыре средние общеобразовательные школы, три детских сада, а также городскую котельную, от работы которой зависит тепло в домах десятков тысяч горожан.

Специалисты «Мособлэнерго» в начале октября провели работы по ремонту кабельной линии электропередачи напряжением 6 киловольт. В ходе работ на линии общей протяженностью пять километров энергетики заменили участок кабеля. ЛЭП проходит от подстанции № 684 до распределительной трансформаторной подстанции № 8.

Линия находилась в эксплуатации уже много лет, поэтому требовалось провести ее реконструкцию. При резких перепадах напряжения могло произойти повреждение линии, что привело бы к технологическому нарушению и оставило бы без электричества сразу несколько кварталов и котельную. Зимой это грозило отключением отопления в домах.

Благодаря проведенным работам жителям 4-го и 5-го микрорайонов не придётся беспокоиться о том, что погаснет свет или в квартирах станет холодно.