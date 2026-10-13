Ремонт кабельной линии в Видном: электроснабжение для 20 тыс. жителей и ряда соцобъектов стало надежнее
Около 20 тыс. жителей 4-го и 5-го микрорайонов г. Видное в Ленинском городском округе могут не опасаться перебоев в электроснабжении этой осенью. Энергетики в рамках текущей эксплуатации отремонтировали кабельную линию электропередачи, которая питает жилые кварталы, четыре средние общеобразовательные школы, три детских сада, а также городскую котельную, от работы которой зависит тепло в домах десятков тысяч горожан.
Специалисты «Мособлэнерго» в начале октября провели работы по ремонту кабельной линии электропередачи напряжением 6 киловольт. В ходе работ на линии общей протяженностью пять километров энергетики заменили участок кабеля. ЛЭП проходит от подстанции № 684 до распределительной трансформаторной подстанции № 8.
Линия находилась в эксплуатации уже много лет, поэтому требовалось провести ее реконструкцию. При резких перепадах напряжения могло произойти повреждение линии, что привело бы к технологическому нарушению и оставило бы без электричества сразу несколько кварталов и котельную. Зимой это грозило отключением отопления в домах.
Благодаря проведенным работам жителям 4-го и 5-го микрорайонов не придётся беспокоиться о том, что погаснет свет или в квартирах станет холодно.
«Подготовка к отопительному сезону — это комплексная задача, где важно каждое звено, и мы последовательно укрепляем энергетическую инфраструктуру городов Подмосковья. В Видном мы завершили ремонт кабельной линии, которая питает сразу несколько ключевых объектов: 4-й и 5-й микрорайоны, четыре школы, три детских сада и городскую котельную, от работы которой зависит тепло в домах десятков тысяч горожан. Мы заменили участок кабеля на пятикилометровой линии от подстанции. Старое оборудование эксплуатировалось много лет и создавало риск повреждения при перепадах напряжения — а это означало бы одновременное отключение целых кварталов и котельной, что особенно критично зимой. Мы устранили эту угрозу в начале октября, до наступления устойчивых холодов. Это часть нашей системной политики: мы не просто ремонтируем отдельные линии, а укрепляем энергетический каркас целых микрорайонов, чтобы социальная и коммунальная инфраструктура работала стабильно в любых условиях», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.