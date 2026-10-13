Решения КЭАЗ для электроснабжения первой в России плавучей поликлиники «Святитель Лука»

Решения КЭАЗ применены в системе распределения электроэнергии плавучей поликлиники для защиты электрических цепей и электроснабжения медицинского оборудования и судовых систем. По оценке АО «Порт Коломна», бортовая система распределения электроэнергии стабильно работала на протяжении всего навигационного сезона.

Медицинская помощь для труднодоступных населённых пунктов

«Святитель Лука» — специализированный медицинский теплоход, построенный по заказу Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в рамках национального проекта «Здравоохранение». Судно предназначено для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов на берегах рек Обь и Иртыш.

На борту расположены 25 медицинских кабинетов, включая цифровую лабораторию, рентгеновский блок с маммографом и флюорографом, а также кабинеты профильных специалистов.

Надёжное электроснабжение для медицинской помощи на борту

Проектирование судна выполнило конструкторское бюро АО «Порт Коломна». Перед специалистами стояла уникальная инженерная задача: разместить медицинскую инфраструктуру в ограниченном пространстве теплохода и организовать её электроснабжение с учётом требований судостроения и особенностей электропитания медицинского оборудования и судовых систем.

Работа вдали от сервисных центров затрудняет обслуживание и замену оборудования. Поэтому важными требованиями проекта к электротехнической части стали надёжность, автономность и способность оборудования работать в экстремальных климатических условиях.

Электротехнические решения для медицинской и судовой инфраструктуры

КЭАЗ помогает заказчикам реализовывать проекты с особыми требованиями к электроснабжению. Электротехническая инфраструктура судна должна учитывать особенности электропитания медицинского оборудования, работу судовых механизмов и условия автономного плавания.

В ассортименте КЭАЗ представлены серии электротехнического оборудования, прошедшие приёмку Российского классификационного общества (РКО) и Российского морского регистра судоходства (РС). Это позволяет подбирать решения с учётом требований судостроения.

Для проекта «Святитель Лука» компания поставила комплект электротехнического оборудования одного производителя, что упростило подбор совместимых компонентов и позволило избежать необходимости дополнительного технического согласования совместной работы оборудования разных брендов. Оборудование КЭАЗ применено в главных распределительных щитах, распределительных щитах и щитах освещения, обеспечивающих электроснабжение медицинского оборудования и судовых систем.

Питание медицинской инфраструктуры

Для медицинской части проектом предусмотрена отдельная ветвь распределения электроэнергии. Распределительные щиты обеспечивают электроснабжение медицинского блока и рентгенологического отделения.

Электроснабжение организовано по группам потребителей: лаборатория, стерилизационная, кабинеты профильных врачей, УЗИ и функциональной диагностики. Для маммографической системы, рентгенаппарата и цифрового флюорографа предусмотрены отдельные электрические линии.

Кроме того, в проекте предусмотрена защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Защитные аппараты установлены в цепях отдельных групп потребителей.

Подтверждено опытом эксплуатации

По информации АО «Порт Коломна», за навигационный сезон сбоев в работе систем распределения электроэнергии на борту «Святителя Луки» не было.

Решения на оборудовании КЭАЗ стали частью электротехнической инфраструктуры нового медицинского судна. Проект показывает применение оборудования компании в условиях, где необходимо учитывать потребности медицинских нагрузок, судовые требования и ограниченный доступ к обслуживанию.

КЭАЗ имеет многолетний опыт поставок электротехнических решений для морских и речных судов, портов и верфей. Особое значение для судового применения имеет климатическое исполнение оборудования – в частности УХЛ3 (температура эксплуатации от −60 °С до +40 °С), подтверждающее его работоспособность в суровых условиях, в том числе в условиях северных рек. Автоматические выключатели серии OptiDin ВМ63-РЕГ, OptiMat D РЕГ предназначены для судов морского или речного района плавания и для объектов береговой инфраструктуры. Использование решений КЭАЗ в отечественном судостроении позволяет обеспечивать технологический суверенитет, – отмечает директор по продажам КЭАЗ в РФ Евгений Буркин.

Оборудование КЭАЗ в составе решений

Распределение питания и защита силовых цепей Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat D с термомагнитными и микропроцессорными расцепителями исполнения ОМ4-РЕГ на номинальные токи от 16 А до 1600 А,

Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat D РЕГ на токи от 40 А до 250 А и от 160 А до 630 А

Воздушные автоматические выключатели OptiMat A РЕГ габаритных размеров S2–S6 на токи от 630 А до 6300 А

Аксессуары для автоматических выключателей в литом корпусе OptiMat D Защита и коммутация групповых цепей Модульные автоматические выключатели OptiDin ВМ63 6 кА и 10 кА на переменный ток до 63 А с аксессуарами на защелках

Модульные автоматические выключатели OptiDin ВМ63 6 кА DC на постоянный ток до 50 А

Модульные автоматические выключателиOptiDin ВМ63 без теплового расцепителя

Выключатели нагрузки модульные OptiDin ВМ63P

АВДТ OptiDin VD63 на токи до 63 А, OptiDin D63 на токи до 40 А Коммутация нагрузок и управление Выключатели и переключатели нагрузки OptiSwitch DI на токи от 25 А до 3150 А

Контакторы электромагнитные ПМЛ на токи до 800 А с аксессуарами

Реле перегрузки тепловые РТЛ на токи до 500 А

Реле времени OptiRel D

Справка. Закладка плавучего госпиталя «Святитель Лука» состоялась 5 октября 2023 года. Спуск судна на воду прошёл в мае 2025 года. Отличительными особенностями теплохода являются небольшая осадка и высокая максимальная скорость — 24 км/ч, что позволяет проходить до 500 км в сутки. Госпиталь может одновременно принимать до 50 посетителей и обеспечивать автономное плавание по запасам провизии до 30 суток. На борту размещены 25 комфортных кабинетов, включая цифровую лабораторию, рентгеновский блок с маммографом и флюорографом, кабинеты профильных специалистов.