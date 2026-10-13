Решения КЭАЗ для электроснабжения первой в России плавучей поликлиники «Святитель Лука»
Решения КЭАЗ применены в системе распределения электроэнергии плавучей поликлиники для защиты электрических цепей и электроснабжения медицинского оборудования и судовых систем. По оценке АО «Порт Коломна», бортовая система распределения электроэнергии стабильно работала на протяжении всего навигационного сезона.
Медицинская помощь для труднодоступных населённых пунктов
«Святитель Лука» — специализированный медицинский теплоход, построенный по заказу Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в рамках национального проекта «Здравоохранение». Судно предназначено для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов на берегах рек Обь и Иртыш.
На борту расположены 25 медицинских кабинетов, включая цифровую лабораторию, рентгеновский блок с маммографом и флюорографом, а также кабинеты профильных специалистов.
Надёжное электроснабжение для медицинской помощи на борту
Проектирование судна выполнило конструкторское бюро АО «Порт Коломна». Перед специалистами стояла уникальная инженерная задача: разместить медицинскую инфраструктуру в ограниченном пространстве теплохода и организовать её электроснабжение с учётом требований судостроения и особенностей электропитания медицинского оборудования и судовых систем.
Работа вдали от сервисных центров затрудняет обслуживание и замену оборудования. Поэтому важными требованиями проекта к электротехнической части стали надёжность, автономность и способность оборудования работать в экстремальных климатических условиях.
Электротехнические решения для медицинской и судовой инфраструктуры
КЭАЗ помогает заказчикам реализовывать проекты с особыми требованиями к электроснабжению. Электротехническая инфраструктура судна должна учитывать особенности электропитания медицинского оборудования, работу судовых механизмов и условия автономного плавания.
В ассортименте КЭАЗ представлены серии электротехнического оборудования, прошедшие приёмку Российского классификационного общества (РКО) и Российского морского регистра судоходства (РС). Это позволяет подбирать решения с учётом требований судостроения.
Для проекта «Святитель Лука» компания поставила комплект электротехнического оборудования одного производителя, что упростило подбор совместимых компонентов и позволило избежать необходимости дополнительного технического согласования совместной работы оборудования разных брендов. Оборудование КЭАЗ применено в главных распределительных щитах, распределительных щитах и щитах освещения, обеспечивающих электроснабжение медицинского оборудования и судовых систем.
Питание медицинской инфраструктуры
Для медицинской части проектом предусмотрена отдельная ветвь распределения электроэнергии. Распределительные щиты обеспечивают электроснабжение медицинского блока и рентгенологического отделения.
Электроснабжение организовано по группам потребителей: лаборатория, стерилизационная, кабинеты профильных врачей, УЗИ и функциональной диагностики. Для маммографической системы, рентгенаппарата и цифрового флюорографа предусмотрены отдельные электрические линии.
Кроме того, в проекте предусмотрена защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Защитные аппараты установлены в цепях отдельных групп потребителей.
Подтверждено опытом эксплуатации
По информации АО «Порт Коломна», за навигационный сезон сбоев в работе систем распределения электроэнергии на борту «Святителя Луки» не было.
Решения на оборудовании КЭАЗ стали частью электротехнической инфраструктуры нового медицинского судна. Проект показывает применение оборудования компании в условиях, где необходимо учитывать потребности медицинских нагрузок, судовые требования и ограниченный доступ к обслуживанию.
КЭАЗ имеет многолетний опыт поставок электротехнических решений для морских и речных судов, портов и верфей. Особое значение для судового применения имеет климатическое исполнение оборудования – в частности УХЛ3 (температура эксплуатации от −60 °С до +40 °С), подтверждающее его работоспособность в суровых условиях, в том числе в условиях северных рек. Автоматические выключатели серии OptiDin ВМ63-РЕГ, OptiMat D РЕГ предназначены для судов морского или речного района плавания и для объектов береговой инфраструктуры. Использование решений КЭАЗ в отечественном судостроении позволяет обеспечивать технологический суверенитет, – отмечает директор по продажам КЭАЗ в РФ Евгений Буркин.
Оборудование КЭАЗ в составе решений
|Распределение питания и защита силовых цепей
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|Защита и коммутация групповых цепей
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|Коммутация нагрузок и управление
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Справка. Закладка плавучего госпиталя «Святитель Лука» состоялась 5 октября 2023 года. Спуск судна на воду прошёл в мае 2025 года. Отличительными особенностями теплохода являются небольшая осадка и высокая максимальная скорость — 24 км/ч, что позволяет проходить до 500 км в сутки. Госпиталь может одновременно принимать до 50 посетителей и обеспечивать автономное плавание по запасам провизии до 30 суток. На борту размещены 25 комфортных кабинетов, включая цифровую лабораторию, рентгеновский блок с маммографом и флюорографом, кабинеты профильных специалистов.