В Даниловском районе построят квартал из горизонтальных небоскребов

Согласована архитектурная концепция нового квартала с горизонтальными небоскребами в Даниловском районе на юге столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Квартал возведут по адресу: Автозаводская улица, дом 25.

«Архитектурный ансамбль состоит из жилых корпусов и офисов – такой формат застройки предполагает создание максимально комфортных условий для жизни и работы. Общая площадь жилых домов составит почти 141 тысячу квадратных метров, офисная – 51 тысячу квадратных метров. На набережной Москвы-реки и со стороны проспекта Лихачева расположат горизонтальные блоки жилых зданий, установленные друг на друга со смещением, что создаст эффект парящих этажей. Кроме того, в монументальные корпуса добавят сквозные золотые ниши и арки. Фасады домов украсят акцентные консоли, подшитые металлом. С балконов и террас откроются виды на реку и Новоданиловскую набережную. Со стороны Автозаводской улицы появится деловой центр из двух корпусов, облик которых отсылает к образу воздушных шаров», – рассказал Владислав Овчинский.

Внутри квартала расположатся более низкие камерные дома с зелеными и красными фасадами из металла, авторской керамики и стеклофибробетона. Между жилой и деловой застройкой и вдоль реки спроектированы уютные городские променады с ресторанами, кафе с открытыми террасами и сквер, которые будут доступны для всех.

На внутренней территории благоустроят зеленый двор-парк площадью два гектара. Зоны отдыха, детская и спортивная площадки будут сосредоточены вокруг центрального элемента – ландшафтного амфитеатра. Также в квартале предусмотрен фитнес с бассейном, детская игровая комната и клубная гостиная для жителей. Дома в новом квартале рассчитаны на 1324 квартиры. На подземном паркинге расположатся 1072 машино-места.

Сложная архитектура фасадов из декоративных металлических пилонов и витражных полукруглых окон придаст зданиям делового центра дополнительное сходство с гелиевыми шарами. Корпуса высотой 15 и 17 этажей расширятся к середине и сузятся кверху. Такое решение обеспечит веерные виды из офисов на город. Первые два этажа делового центра займет ретейл, здесь откроются магазины, кафе и различные сервисы.

Новый жилой квартал расположен рядом с Третьим транспортным кольцом и станциями метро «Автозаводская» и «ЗИЛ». В пешей доступности парк «Тюфелева роща», торгово-развлекательный центр «Ривьера», спортивный комплекс «ЦСКА Арена» и объекты социальной инфраструктуры.

Архитектурную концепцию квартала разработало бюро GAFA.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Дорогомилове возведут бизнес-центр по программе КРТ. Возведение в Москве общественно-деловых объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».