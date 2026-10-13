В Испании завершен первый этап работ по прокладке подводной КЛ соединения через Бискайский залив

В рамках проекта по строительству подводного HVDC-соединения 400 кВ через Бискайский залив (Interconnexion électrique France-Espagne Golfe de Gascogne) между энергосистемами Франции и Испании завершился первый этап работ по прокладке 65 км подводной КЛ у побережья Страны Басков, который стартовал в августе 2025 г., и готовится к началу второй.

Самая длинная часть соединения, состоящего из двух HVDC-кабельных систем пропускной способностью 2 ГВт (2 х 1 ГВт), проходит под водой (300 км) и свяжет испанскую ППС Gatika в районе Бильбао и французскую ППС Cubnezais на юго-западе Новой Аквитании в департаменте Жиронда. В соседнем департаменте Ланда предусмотрена прокладка 27 км подземного участка, чтобы обойти подводный каньон. Для присоединения к обеим ПС проложат две подземные КЛ. Работы в море должны продлиться до лета 2027 г. Кроме того, активно ведется строительство обеих ППС. Проект реализуется Inelfe, совместным предприятием французского системного оператора RTE и испанского REE, его общая стоимость оценивается в € 1,7-1,9 млрд, ввод в эксплуатацию ожидается не позднее начала 2028 г.

Новое соединение увеличит пропускную способность электрических связей между двумя странами до ≈5 000 МВт, что позволит повысить эффективность работы обеих энергосистем и будет способствовать более широкой интеграции ВИЭ.

Официальный сайт REE http://www.ree.es