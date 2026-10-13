В Новосибирске почти за 1,5 млрд рублей построят новый корпус школы №189 на Выборной

В Октябрьском районе Новосибирска возведут дополнительный корпус школы №189 на улице Выборной, 120. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,5 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Отбор подрядной организации завершится 29 октября 2026 года. Победитель построит новое здание для муниципального образовательного учреждения.

Дополнительные площади увеличат вместимость школы и создадут условия для организации учебного процесса. Подрядчик выполнит весь комплекс строительных работ. Сроки завершения проекта и характеристики здания указаны в закупочной документации.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.