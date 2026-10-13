Александр Новак принял участие во встрече министров стран ОПЕК и не-ОПЕК

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в формате видеоконференции принял участие во встрече министров стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран-участниц Декларации о сотрудничестве, прошедшей в Эр-Рияде на полях 17-й министерской встречи Международного энергетического форума (МЭФ) и 25-го Мирового нефтяного конгресса.

Участники встречи рассмотрели ситуацию на рынке и договорились продолжить консультации со всеми странами ОПЕК+ в рамках уже действующих механизмов, включая совместный министерский мониторинговый комитет (СММК) и Министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК. Кроме того, участники подтвердили приверженность решениям, принятым 7 июня 2026 года на 41-й министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК, направленным на достижение и поддержание стабильности на нефтяном рынке.

Спикеры подчеркнули исключительную важность обеспечения безопасности международных морских маршрутов для бесперебойных поставок энергоресурсов, а также отметили, что нынешние перебои в поставках привели к росту стоимости фрахта и страхования до беспрецедентного уровня – более трети стоимости самого груза. Это затрудняет своевременную и эффективную транспортировку нефти и нефтепродуктов и создаёт дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.

Участники встречи указали, что столь высокие издержки в конечном счёте распространяются по всей цепочке создания стоимости в нефтяной отрасли, увеличивая и продлевая нагрузку на страны-производители и страны-потребители, а также оказывая влияние на темпы роста мировой экономики. В этой связи продолжится отслеживание ситуации и взаимодействие с правительствами, представителями отрасли и международными организациями, такими как МЭФ, МЭА и другими, в целях улучшения условий морских перевозок в мире.