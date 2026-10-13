Опубликована деловая программа Российской энергетической недели — 2026

Деловая программа Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2026» опубликована на сайте мероприятия. Форум состоится с 14 по 16 октября в Москве. Главная тема — «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». В деловой программе РЭН-2026 — более 30 панельных сессий и дискуссий с участием более чем 100 спикеров, разделенных на семь тематических блоков: «Трансформация рынка нефти», «Развитие рынка газа», «Инвестиции в электроэнергетике», «Новая энергетика», «Экология и энергоэффективность», «Энергия международного сотрудничества» и «Образование и кадры». Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

«Российская энергетическая неделя — это одна из важнейших площадок для профессионального диалога о будущем топливно-энергетического комплекса. В этом году повестка Форума отражает наиболее острые отраслевые тренды: участники обсудят не только текущие вызовы и барьеры, но и лучшие практики совместной работы. Деловая программа РЭН выстроена с опорой на потребности отрасли, в том числе в модернизации производственных процессов и внедрении новых управленческих и технологических подходов. В центре внимания — оптимизация работы с традиционными энергоресурсами на фоне растущего спрос, стратегическое планирование по всем сегментам добычи и переработки, а также перспективы развития низкоуглеродных технологий», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Участники РЭН-2026 обсудят глобальные изменения на рынках нефти и газа, развитие международного энергетического сотрудничества, инвестиции и модернизацию в электроэнергетике, появление новых игроков, таких как системы накопления энергии и дата-центры. Отдельное внимание будет уделено энергоснабжению Арктики и удаленных территорий, роботизации и развитию малой распределенной генерации, экологической и климатической повестке, а также вопросам инженерного суверенитета и кадровой безопасности в ТЭК.

«Программа Российской энергетической недели этого года отражает ключевые вызовы ТЭК и соотносится с приоритетами Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года. В фокусе — технологическое лидерство, социальная ориентированность отрасли и баланс традиционных и новых источников энергии как условие устойчивого развития страны. Особое внимание уделено укреплению международных связей в ТЭК и роли России на глобальном энергетическом рынке. В условиях системных изменений важны новые подходы к трансграничным задачам — развитие экспортного потенциала, технологическая кооперация и устойчивые цепочки поставок. Форум вновь станет площадкой для выработки принципов развития ТЭК с опорой на национальные цели и прагматичное партнерство государства, бизнеса и международных контрагентов», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2026 Антон Кобяков.

В рамках направления деловой программы «Трансформация рынка нефти» участники обсудят перспективы цифровой трансформации предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли в целом, новые подходы, используемые в производстве, возможные траектории развития нефтегазовой отрасли в ближайшие пять-десять лет и актуальные вопросы энергетической безопасности. Среди участников дискуссий: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук, президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Новые международные отношения и сотрудничество стран в изменяющихся геополитических условиях станут главными темами дискуссий блока «Энергия международного сотрудничества». Участники сессий также обсудят развитие добычи в Арктике, развитие экономики и энергетики в цифровую эпоху, платформу «3+3» и энергосотрудничество на Южном Кавказе. Особое внимание будет уделено сотрудничеству России и стран АСЕАН в энергетической сфере. Состоится заседание рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН по цифровизации в энергетике. Среди спикеров — заместитель Министра энергетики Российской Федерации Роман Маршавин, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн, председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков, ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) академик Российской академии наук Анатолий Торкунов, генеральный директор Российского энергетического агентства Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Кулапин, руководитель Центра «G.O.R.K.I.» (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России) СПбГУ, Министр иностранных дел Австрийской Республики (2017–2019) Карин Кнайсль.

Одна из центральных сессий деловой программы РЭН-2026 состоится в рамках блока «Экология и энергоэффективность». Участие в дискуссии «Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31» примут Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар. Модератором выступит помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

«Дискуссионная площадка Российской энергетической недели позволяет вырабатывать решения, от которых во многом зависит работа отрасли. Как и в прошлом году, в рамках Форума состоится заседание комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика». На этот раз оно будет посвящено применению новейших технологий в угольной генерации. Также на полях РЭН пройдет Всероссийское совещание по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Мы подведем итоги работы, проделанной за год, и определим приоритетные задачи, выполнение которых позволит пройти отопительный сезон штатно и без сбоев. Отдельно хотел бы отметить Молодежный день. Для молодых специалистов это возможность напрямую обратиться к руководителям отрасли, предложить свои идеи и увидеть перспективы профессионального роста в ТЭК. Именно этому поколению предстоит определять облик отечественной энергетики в ближайшие десятилетия», — отметил Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Главы компаний топливно-энергетического комплекса и представители отраслевых ведомств России и зарубежных стран обсудят инвестиции в электроэнергетике в ходе дискуссий одноименного блока деловой программы РЭН-2026. Внимание в ходе дискуссий будет уделено суверенитету российского машиностроения, модернизации тепловой энергетики и большим данным, используемым в отрасли. Среди участников — заместитель Министра нефти Исламской Республики Иран Омид Шакери, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак, основатель, руководитель SIKHA Foundation (Грузия) Арчил Сихарулидзе, генеральный директор АО «Силовые машины» Алексей Подколзин, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс, член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников.

Энергия космоса, энергоснабжение Арктики, удаленных и изолированных территорий страны, развитие малой распределенной генерации, поддержка энергетического машиностроения и социально-экономического развития регионов, а также роботы в сети и новый цикл инвестиций и развития технологий в угольной отрасли — все это станет темами дискуссий в рамках направления деловой программы «Новая энергетика». Участие в дискуссиях примут председатель совета директоров АО «Промышленная группа «Родина» Александр Клименко, директор департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей ООО «Аналитический центр ТЭК» Константин Гребенник, директор по стратегии и развитию ООО «Сибкор» Роман Головин, генеральный директор Научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» («НПК ОВК») Ирина Ольховская и другие представители новой энергетики.

Образование и кадры, а также развитие рынка газа станут темами одноименных направлений деловой программы Российской энергетической недели этого года.

В рамках РЭН-2026 состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодной международной журналистской премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» вновь пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж» состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК, в рамках которой ведущие компании-производители, поставщики оборудования, технологические компании всех отраслевых направлений ТЭК представят перспективные проекты, прорывные достижения, инновационное оборудование и передовые технологии широкой аудитории компаний отрасли, специализирующейся на добыче, переработке, транспортировке, передаче и распределении энергетических ресурсов.

Основные события Российской энергетической недели пройдут 15 и 16 октября. Откроется Форум Молодежным днем 14 октября, участие в программе которого примут более 1500 молодых представителей ТЭК.