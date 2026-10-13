«Паритет» представит кабельную продукцию на Securex Kazakhstan 2026

Кабельный завод «Паритет» примет участие в международной выставке Securex Kazakhstan 2026, которая пройдёт с 21 по 23 октября в Алматы.

На экспозиции предприятия будут представлены кабели для охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, контроля доступа и видеонаблюдения. Отдельное внимание будет уделено новой серии термостойких кабелей и проводов ПарСил-180, рассчитанных на эксплуатацию при температуре от −60 до +180°C.

Технические специалисты завода проконсультируют посетителей по вопросам конструкции, характеристик и применения продукции, а также помогут подобрать кабель с учётом условий конкретного проекта.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00 в КЦДС «Атакент» по адресу: Алматы, улица Тимирязева, 42. Для посещения необходимо предварительно получить бесплатный билет.