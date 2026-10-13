Реактор энергоблока № 1 АЭС «Руппур» в Бангладеш выведен на минимально контролируемый уровень мощности

Реактор первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») выведен на минимально контролируемый уровень (МКУ) мощности. Достижение МКУ подтверждает, что реактор впервые переведен в состояние, при котором в активной зоне осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. Все технологические операции выполнены в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем специалистов эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, регулирующего органа и научного руководителя НИЦ «Курчатовский институт».

«Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС «Руппур» и большое достижение всей команды проекта. По результатам успешного завершения этого этапа энергоблок будет подготовлен к этапу энергетического пуска и последующему включению в энергосистему Бангладеш. Рассчитываем, что это произойдет до конца ноября», – заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Реализация проекта АЭС «Руппур» способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

АЭС «Руппур», включающая два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2400 МВт, строится по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш — города Дакки. Сооружение станции осуществляется в рамках генерального контракта, подписанного 25 декабря 2015 года.Для первой атомной электростанции Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200 — флагманской технологией «Росатома», подтвердившей свою эффективность и надежность в ходе эксплуатации референтных энергоблоков. Проект относится к поколению III+ и полностью соответствует современным международным требованиям безопасности.В настоящее время в эксплуатации находятся шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200: четыре — в России и два — в Республике Беларусь. Строительство атомных электростанций по российской технологии также активно ведется в Египте, Венгрии, Турции и Китае. В Республике Казахстан продолжаются инженерные изыскания в рамках подготовки к сооружению двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющую компанию АО «Атомстройэкспорт», Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион проектирует и сооружает АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах; оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M); развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.