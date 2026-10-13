«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью агрофабрику на востоке Подмосковья

Специалисты компании «Россети Московский регион» выдали дополнительную энергетическую мощность агрофабрике «Натурово», расположенной в муниципальном округе Луховицы. Проведенные работы позволили увеличить суммарную мощность электроснабжения объекта до 517 кВт.

Для этого энергетики построили трансформаторную подстанцию с силовым агрегатом мощностью 400 кВА, воздушную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ и установили линейный разъединитель. Кроме того, от распределительного устройства до новой подстанции проложили ЛЭП напряжением 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода, который обладает повышенными характеристиками надежности в эксплуатации и устойчивости к влиянию неблагоприятных погодных явлений. Все использованное оборудование - российского производства.

Агрофабрика «Натурово» — крупная производственно-логистическая компания, работающая на рынке с 1995 года. Занимается глубокой переработкой, фасовкой и упаковкой плодоовощной продукции. Увеличение энергетической мощности позволит предприятию нарастить объемы выпускаемой продукции.