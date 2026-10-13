«Россети Северный Кавказ» и Правительство Дагестана работают над защитой четырех подстанций от подтоплений

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов принял участие в совещании, которое прошло под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Магомеда Рамазанова.

Главной темой встречи, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, стала реализация комплекса мер по защите от подтопления трех подстанций 110 кВ, расположенных в Махачкале, и одного питающего центра 35 кВ в Буйнакском районе Дагестана.

Стороны детально обсудили текущий статус выполнения противопаводковых мероприятий и формирование долгосрочного плана реконструкции энергообъектов.

Комплексный анализ, проведенный энергетиками, показал, что основными причинами подтопления центров питания стали внешние техногенные и природные факторы. В их числе: хаотичная застройка территорий с нарушением градостроительных норм вблизи подстанций, засорение городских систем водоотведения и дренажных канав, а также недостаточная пропускная способность русел рек. Кроме того, риски подтопления для подстанции 35 кВ обострились из-за изменения характера осадков – дожди стали обильными и продолжительными. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос изменения конструкции водоотводных сооружений на участке близлежащей автомобильной дороги.

Специалисты «Россети Северный Кавказ» уже выполнили комплекс первоочередных работ. В частности, с учетом специфики каждого энергообъекта установлены дополнительные насосы для откачки воды, выполнена защитная обваловка территорий, переведены в модульное здание устройства релейной защиты и автоматики, собственных нужд и связи.

В рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан запланирована реконструкция двух из четырех подстанций с изменением уровня их вертикальной планировки.

В Правительстве региона отметили, что активно ведутся работы по расчистке русел рек Тарнаирка и Черкес-Озень, выход из берегов которых усугубил ситуацию с подтоплением энергообъектов в Махачкале весной этого года во время разгула стихии. Кроме того, на участках, прилегающих к питающим центрам, строятся дренажные системы. Это позволит подготовить территорию к безопасному прохождению паводков.

«Наша задача – сделать всё, чтобы жители Махачкалы и других районов республики были обеспечены надежным электроснабжением. Для этого каждый участник процесса, каждое ведомство, в зоне ответственности которого находятся смежные вопросы, должны приложить максимум усилий и сделать всё от него зависящее», – сказал Магомед Рамазанов.

«Действительно, защита энергообъектов от негативного воздействия стихии требует скоординированного подхода. Локальные инженерные решения внутри самих подстанций не способны полностью исключить риски, если не устранены первопричины подтоплений. Нам необходима синхронизация действий с профильными ведомствами республики. Только устранив внешние факторы, мы сможем избежать подтоплений питающих центров и перебоев в электроснабжении потребителей», – подчеркнул Виктор Абаимов.

В завершение встречи был намечен план дальнейших действий, необходимых для обеспечения надежного функционирования энергообъектов на территории Махачкалы и Буйнакского района Дагестана.