«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения 26 тысяч жителей Ишимского округа

Компания «Россети Тюмень» завершила подготовку электросетевого комплекса в Ишимском муниципальном округе к предстоящей зиме. Энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание 533 трансформаторных подстанций и свыше 10 километров линий электропередачи (ЛЭП). Реализация плановых технических мероприятий позволила повысить надежность электроснабжения порядка 26 тысяч жителей района.

На питающих центрах специалисты системообразующей территориальной сетевой организации заменили четыре силовых трансформатора, более 50 коммутационных аппаратов и 48 опорно-стержневых изоляторов. Для повышения надежности функционирования линейных энергообъектов энергетики смонтировали 1,3 километра самонесущего изолированного провода и заменили 239 дефектных опор. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями, специалисты расчистили более 130 гектаров охранных зон ЛЭП.

Глава Ишимского муниципального округа Сергей Ломовцев отметил высокую готовность энергетиков к зимнему периоду. «Компанией проведена серьезная работа, благодаря чему энергосистема округа входит в отопительный сезон с необходимым запасом надежности. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с утвержденными графиками. Рассчитываем, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме», – рассказал Сергей Ломовцев.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергоинфраструктуры Тюменской области к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Своевременное выполнение профилактических мероприятий позволит существенно снизить риски технологических нарушений при прохождении осенне-зимнего сезона 2026/2027 годов.