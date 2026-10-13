«Россети Юг» подготовили к зиме 160 трансформаторных подстанций в восьми районах Кубани и Адыгеи

час назад
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Источник:
Россети Юг
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 Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» выполнили капитальный ремонт 160 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ и полностью реализовали годовой план ремонтной программы энергокомпании по данному направлению.

Выполненные работы обеспечат повышение надежности электроснабжения потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов и пригородных поселков Майкопа Республики Адыгея в осенне-зимний период 2026/2027 годов.

Специалисты Адыгейских электрических сетей отремонтировали 60 трансформаторов, провели техническое обслуживание и ремонт подстанционного оборудования, а также заменили отработавшие свой ресурс комплектующие, обновили покраску и диспетчерские наименования распределительных объектов. Ремонты выполнены с применением материалов отечественного производства хозяйственным способом – собственными силами. 

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