«Россети Юг» подготовили к зиме 160 трансформаторных подстанций в восьми районах Кубани и Адыгеи

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» выполнили капитальный ремонт 160 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ и полностью реализовали годовой план ремонтной программы энергокомпании по данному направлению.

Выполненные работы обеспечат повышение надежности электроснабжения потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов и пригородных поселков Майкопа Республики Адыгея в осенне-зимний период 2026/2027 годов.

Специалисты Адыгейских электрических сетей отремонтировали 60 трансформаторов, провели техническое обслуживание и ремонт подстанционного оборудования, а также заменили отработавшие свой ресурс комплектующие, обновили покраску и диспетчерские наименования распределительных объектов. Ремонты выполнены с применением материалов отечественного производства хозяйственным способом – собственными силами.