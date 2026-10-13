«Россети Юг» выявили в Калмыкии незаконные подвесы ВОЛС на 4 075 опорах ЛЭП

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» выявили на территории Калмыкии незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 4 075 опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Для предотвращения самовольного размещения ВОЛС на энергообъектах филиала «Калмэнерго» специалисты проводят претензионно-исковую работу в отношении провайдеров-нарушителей. Также операторам предлагается заключить договор с энергокомпанией либо демонтировать незаконные подвесы.

По итогам проведенной работы стороны достигли соглашений и подписали акты совместной инвентаризации по 2 467 опорам ЛЭП. В стадии заключения находятся соглашения по 1 276 энергообъектам. Более 300 незаконных подвесов ВОЛС было демонтировано.

Размещение ВОЛС на энергообъектах возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих правил безопасности. Несоблюдение этих норм может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов и отключению электроэнергии, создавая угрозу для жизни и здоровья потребителей.

«Россети Юг» напоминают: компании, желающие использовать для подвеса своего оборудования опоры ЛЭП, должны обратиться в сетевую организацию за получением технических условий и последующим оформлением договорных отношений. В противном случае все выявленные незаконные подвесы ВОЛС будут демонтированы.

О фактах самовольного размещения линий связи на опорах ЛЭП можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, анонимно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).