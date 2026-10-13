«Россети Урал» повысили надежность электроснабжения жителей поселка Юг Пермского муниципального округа

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» обновили электросетевую инфраструктуру поселка Юг, в котором проживает почти 2,5 тысячи человек.

Энергетики заменили на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ 23 опоры на железобетонные, смонтировали самонесущий изолированный провод (СИП). Современный и высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к минимуму возможность получения электротравмы.

Также в населенном пункте установлена разгрузочная трансформаторная подстанция мощностью 180 кВА, смонтирован дополнительный участок ЛЭП 0,4 кВ. Все использованное оборудование - российского производства.

Выполненные технические мероприятия позволят оптимизировать распределение нагрузки на энергообъекты, повысить надежность и качество электроснабжения жителей поселка Юг по улицам Свободная, Карла Маркса, Дзержинского, Полевая, Калинина и Чернышевского.