«Россети» примут участие в Российской энергетической неделе–2026

Делегация Группы «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который стартует 14 октября в Москве. В программе – встречи с партнерами, подписание соглашений, направленных на обеспечение технологического суверенитета энергетики, внедрение передовых ИТ-комплексов и развитие кадрового потенциала.



Андрей Рюмин примет участие в ключевых мероприятиях форума, в том числе в пленарной сессии «Устойчивость как ответ на геополитические шоки», заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и Всероссийском совещании о ходе подготовки к отопительному сезону. В рамках РЭН состоятся круглые столы и сессии, посвященные перспективам развития электроэнергетики, работе с потребителями, обеспечению безопасности, правовому регулированию и цифровой трансформации. На этих площадках выступят представители руководства Группы «Россети».



В этом году форум начнется с Молодежного дня. При поддержке Минэнерго России пройдет круглый стол «Энергоклассы как основа Русской инженерной школы» с участием компании. Состоятся также другие мероприятия с лидерами молодежного сообщества и победителями профориентационных проектов Группы «Россети», отчетная конференция Молодежной секции РНК СИГРЭ.



РЭН – одно из крупнейших событий в мировой энергетической повестке: в этом году ожидается участие свыше 7 тыс. делегатов. «Россети» являются стратегическим партнером форума и обеспечивают его надежное электроснабжение. Главным энергетиком РЭН назначен заместитель Генерального директора – главный инженер компании Евгений Ляпунов.



В рамках подготовки к РЭН выполнен необходимый комплекс технических мероприятий, проведены противоаварийные тренировки персонала и аудит объектов сетевого хозяйства. С 13 октября функционирует Ситуационно-аналитический центр, который ведет непрерывный мониторинг обстановки. На случай восстановительных работ организовано дежурство 86 бригад энергетиков.