«Синергия Арктики»: на трассе Хандыга — Тополиное проложили 96 километров оптоволокна

Республиканская компания АО "АрктикТелеком" продолжает строительство волоконно-оптической линии связи в рамках проекта «Синергия Арктики». На участке Хандыга — Тополиное специалисты уже проложили 96 километров из запланированных 320. Об этом сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Петр Николаев.

«Для Якутии развитие связи — это не просто строительство инфраструктуры, а реальная возможность улучшить качество жизни людей в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах. Высокоскоростной интернет открывает доступ к государственным услугам, дистанционному образованию, телемедицине и современным цифровым сервисам. Проект „Синергия Арктики“ последовательно сокращает цифровое неравенство, чтобы жители даже самых отдалённых территорий республики могли пользоваться этими возможностями», — отметил Пётр Николаев.

На участке Хандыга — Тополиное работы ведутся одновременно тремя механизированными колоннами. Специалисты выполнили два речных перехода и установили все три предусмотренных проектом узла связи, в которых ведутся пусконаладочные работы. Строительство проходит в сложных климатических и географических условиях: трасса пересекает реки, скальные грунты и труднодоступные участки местности. Завершить работы на этом участке планируется в конце 2026 года.

«Участок Хандыга — Тополиное имеет стратегическое значение для проекта: он открывает дальнейший путь оптоволокна в арктические территории республики. Несмотря на сложные климатические и географические условия, мы идём по графику — пройдено почти треть трассы. Наша задача — качественно и в срок завершить работы», — сообщил руководитель направления «Хандыга — Тополиное» проекта «Синергия Арктики» Аверкий Потапов.

Особое внимание уделяется качеству строительства. На трассе работает команда строительного контроля, в которую входят специалисты из разных территориальных подразделений компании. Они проверяют каждый этап — от подготовки траншей и укладки кабеля до монтажа узлов связи. В числе специалистов — инженер связи, начальник территориального подразделения АО «АрктикТелеком» в Булунском районе Иннокентий Фёдоров.

«Трасса проходит по пересечённой местности, через реки и скальные грунты. Мы следим за тем, чтобы каждый километр кабеля был проложен с соблюдением технических норм. Для меня участие в строительном контроле — бесценный опыт строительства ВОЛС в нашем регионе. Пока оптоволокно движется в Арктику, специалисты арктических территориальных узлов уже участвуют в работе и контролируют качество на каждом этапе. К концу 2028 года высокоскоростной интернет должен прийти и в Тикси», — рассказал Иннокентий Фёдоров.

Всего до конца 2028 года в рамках проекта «Синергия Арктики» планируется проложить около 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи до 61 населённого пункта Якутии. Новая инфраструктура позволит жителям пользоваться высокоскоростным интернетом, получать государственные услуги онлайн, обращаться к телемедицинским сервисам и учиться дистанционно.