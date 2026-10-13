Оптоволокно, маркировка и сырьё: в Калуге начинает работу секция «Телекоммуникационные кабели» АЭК

Сегодня, 13 октября, в Калуге начинается заседание секции «Телекоммуникационные кабели» Ассоциации «Электрокабель». Представители предприятий и отраслевые эксперты обсудят состояние рынка, новые технологии, обеспечение производства материалами и подготовку кадров. Рабочая программа пройдет в Azimut Сити Отель Калуга.

Откроет заседание приветственным словом Максим Третьяков. Генеральный директор Ассоциации Наталья Сахарова представит итоги производства телекоммуникационных кабелей за первое полугодие 2026 года и данные по внешнеэкономической деятельности. Отдельной темой станет текущий статус эксперимента по маркировке оптоволоконной продукции в системе «Честный знак».

Вице-президент Ассоциации Евгений Васильев расскажет об обеспеченности предприятий сырьём и компонентами, работе над национальной программой «Новые материалы и химия», а также о кадровых задачах отрасли.

Технологическую повестку представит заместитель председателя секции Ирина Овчинникова. В центре внимания будут перспективные типы оптических волокон и проект ГОСТ Р на безгалогенные полимерные композиции пониженной пожарной опасности для кабельных изделий.

Генеральный директор ООО «ТПД Паритет» Алексей Колесников рассмотрит функциональные параметры LAN-кабелей. Руководитель ООО «Ленкабель» Михаил Головин представит анализ патентов зарубежных производителей кабельно-проводниковой продукции. Заместитель генерального директора Ассоциации по стратегическому развитию Виталий Мещанов подведет итоги международной выставки Wire.

После докладов участники обсудят вопросы программы и обменяются опытом. Завтра, 14 октября, встреча продолжится на производственных площадках: запланированы экскурсии на заводы «Людиновокабель» и «Алхимет».

Председатель секции «Телекоммуникационные кабели» Сергей Гладких открыл заседание и передал участникам приветствие от президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова. Он отметил рекордное число участников: встреча собрала 57 представителей кабельных заводов, потребителей, поставщиков материалов и профильной науки.

Гладких представил программу и выделил дискуссию с «Ростелекомом» о планах строительства ВОЛС на 2027 год и процедурах закупок. Встреча пройдёт в формате вопросов и ответов, что позволит производителям напрямую обсудить интересующие их вопросы с заказчиком.

Рабочую программу заседания секции «Телекоммуникационные кабели» открывает генеральный директор Ассоциации «Электрокабель» Наталья Сахарова.

Она представила итоги первого полугодия и данные мониторинга за восемь месяцев 2026 года. Общая динамика отрасли остаётся отрицательной: производство кабельной продукции в пересчёте на вес меди снизилось примерно на 4% год к году. По озвученной оценке, к концу года снижение может составить 3–4%.

Наталья Сахарова связала спад со снижением активности в строительстве и сокращением инвестиций в основной капитал. По глубине текущий спад уступает кризисам 2009 и 2015 годов, когда отрасль потеряла 28% и 12% соответственно. Однако период снижения может оказаться более продолжительным. Дополнительное давление на производителей оказывают растущий импорт и сокращение маржинальности.

На этом фоне оптический кабель показывает рост. За первое полугодие его выпуск увеличился на 50% и составил около 96 тыс. км, а потребление оптического волокна выросло на 11%. По данным мониторинга за восемь месяцев, рост составил 47% и 16% соответственно. Разница между динамикой выпуска кабеля в километрах и потребления волокна требует раздельной оценки этих показателей.

Производство коаксиальных и телефонных кабелей продолжает снижаться. В сегменте LAN-кабелей также отмечена отрицательная динамика после высокого роста прошлого года, связанного с перераспределением заказов.

Значительную часть доклада Наталья Сахарова посвятила внешней торговле. По представленным данным, импорт кабельной продукции за первое полугодие вырос на 68%, экспорт на 14%. Рост импорта связан как с увеличением объёмов поставок, так и с удорожанием меди и оптического волокна. Около 76% стоимости ввоза приходится на Китай.

Особенно заметно увеличился импорт оптических кабелей: в 4,5 раза. Основными поставщиками выступают Китай и Беларусь. Импорт LAN-кабелей вырос на 23%. При этом таможенная статистика по этой группе отражает массу продукции, что не позволяет напрямую сопоставить её с выпуском в километрах. Доступность подробных таможенных данных также ухудшилась, ограничивая возможности анализа.

Отдельно обсуждалось расширение отраслевого мониторинга. Сейчас ежемесячные данные предоставляют 18 крупнейших заводов, девять из них участвуют в мониторинге оптического кабеля. Для привлечения дополнительных предприятий предложено возобновить обмен информацией на основе безвозмездных договоров и рассмотреть ограничение раскрытия данных отдельных заводов за два последних отчётных периода при сохранении сводных показателей.

Заместитель председателя секции «Телекоммуникационные кабели», доктор технических наук Ирина Овчинникова представила перспективные направления развития оптических волокон. В центре доклада были полые и многосердцевинные волокна, а также волокна с увеличенной эффективной площадью моды.

По словам Ирины Овчинниковой, возможности дальнейшего наращивания пропускной способности систем на основе классического одномодового волокна приближаются к фундаментальным ограничениям. Это стимулирует развитие новых конструкций, рассчитанных на растущие требования магистральных сетей, центров обработки данных и сенсорных систем.

Одно из таких направлений — полые волокна, в которых свет распространяется преимущественно в воздушной сердцевине. Они позволяют снизить задержку передачи сигнала по сравнению с кварцевыми волокнами. Как отметила докладчик, технология уже выходит за пределы лабораторных исследований и начинает применяться на реальных объектах. Для кабельных предприятий это ставит вопрос о готовности производства, испытательного оборудования и монтажных технологий к работе с новой продукцией.

Многосердцевинные волокна позволяют разместить несколько каналов передачи в общей оболочке, сохраняя стандартный внешний диаметр волокна. Однако усложнение структуры повышает требования к сварке: необходимо точно совместить все сердцевины, включая их угловую ориентацию. Овчинникова рассмотрела решения Sumitomo и Fujikura, использующие автоматическую юстировку и специальные ориентиры для совмещения.

Отдельными задачами остаются чувствительность многосердцевинных волокон к микроизгибам, механическим напряжениям и перекрёстным помехам. Их применение требует точного контроля натяжения при переработке, подбора защитных конструкций и измерения характеристик каждой сердцевины. Для дальних магистралей актуальны волокна с увеличенной эффективной площадью моды. Снижение плотности оптической мощности помогает уменьшить влияние нелинейных эффектов кварца, ограничивающих передачу сигнала.

Главный практический акцент доклада: освоение новых типов волокон потребует от кабельщиков пересмотра производственных процессов, методов контроля качества и подходов к монтажу. Вместе с новыми возможностями передачи данных отрасль получает новые требования к оборудованию и компетенциям специалистов.

Материал будет дополняться по ходу заседания секции. Следите за обновлениями.