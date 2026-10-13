После отгрузки начинается главное: как «КиТ-Трейд» меняет подход к поставкам для кабельных заводов

Оборудование поставлено, материалы на складе. Но получит ли завод нужный результат? В компании КиТ-Трейд считают, что работа поставщика завершается только тогда, когда линия запущена, материал переработан, а производство работает стабильно.

В интервью RusCable.Ru генеральный директор КиТ-Трейд Наталья Голубцова рассказывает, как компания прошла путь от поставок материалов к комплексным решениям для кабельного производства. Сегодня в её работе связаны оборудование, материалы, оснастка и техническое сопровождение. За этим стоят испытания на действующих линиях, личные проверки зарубежных производителей и поддержка после поставки.

Как особенности обмоточной ленты влияют на работу линии и себестоимость кабеля? Какие зарубежные решения востребованы у российских заводов? И почему контроль качества в процессе производства становится инструментом экономии?

Читайте интервью "КиТ-Трейд" — от поставщика материалов к комплексным решениям для кабельного производства" о выборе технологий, проверке поставщиков и деталях, от которых зависит результат всего производства.