«Россети Новосибирск» обеспечили электроснабжение новых агрообъектов в Чистоозерном районе

Компания «Россети Новосибирск» обеспечила электроснабжение новых производственных объектов крестьянско-фермерского хозяйства , расположенного в Чистоозерном районе Новосибирской области. Здесь возводят ангар и зернохранилище при грантовой поддержке Министерства сельского хозяйства региона.

Для надежного электроснабжения сельскохозяйственных объектов энергетики выделили 400 кВт мощности и создали новую электросетевую инфраструктуру. Специалисты компании построили трансформаторную подстанцию и 385 метров воздушных линий электропередачи 10 кВ. Дополнительно установлены линейный разъединитель для повышения управляемости электросети и современный комплекс учета электроэнергии, обеспечивающий точный контроль потребления электроэнергии. На реализацию проекта компания направила около трех миллионов рублей. Все использованное оборудование - российского производства.

Фермер из Чистоозерного района развивает свое хозяйство уже более 30 лет. Сегодня это одно из крупнейших растениеводческих хозяйств в районе – оно обрабатывает 5 500 гектаров земли.

Подключение новых мощностей, выполненное специалистами «Россети Новосибирск» в установленные сроки, открывает хозяйству перспективы для дальнейшего развития. Новые ангар и зернохранилище позволят увеличить объемы хранения урожая и расширить производственные возможности предприятия. Развитие сельскохозяйственного производства и создание современной инфраструктуры для хранения продукции имеют важное значение для укрепления продовольственной безопасности региона и поддержки аграрного сектора.