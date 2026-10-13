Рядом с Рижским вокзалом появится многофункциональный бизнес-центр

Согласована архитектурная концепция многофункционального делового комплекса с подземной автостоянкой и уникальным стилобатом в Марьиной Роще. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Бизнес-центр построят на северо-востоке Москвы по адресу: проспект Мира, владение 79/9, участок № 9 Рижского направления Московской железной дороги. Благодаря удобному транспортному расположению и функциональному наполнению новый объект в районе Марьина Роща станет точкой притяжения горожан. Комплекс будет состоять из четырех башен и торгового центра. Общая суммарная поэтажная площадь корпусов составит 250 тысяч квадратных метров. Площадь самого участка – более семи гектаров. Для офисных помещений планируется оборудовать порядка 200 тысяч квадратных метров. Также в башнях смогут расположиться торговые центры и предприятия общественного питания. В результате в деловом комплексе будет создано более 25 тысяч рабочих мест. Для удобства сотрудников и гостей будет оборудовано более тысячи машино-мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Бизнес-центр имеет удобную транспортную доступность. Недалеко расположены выезд на Третье транспортное кольцо, а также станции «Рижская» Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий метро и одноименная станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Визуальная концепция делового комплекса рядом с Рижским вокзалом демонстрирует актуальные решения и функциональный подход. Характерной особенностью проекта станет стилобат в стиле хайтек, который соединит две самые высокие башни комплекса и одновременно сформирует пространство для отдыха в виде амфитеатра. На территории установят арт-объекты и малые архитектурные формы, обустроят зону отдыха с качелями и прогулочную тропу. Для благоустройства прилегающей территории высадят лиственные деревья, кустарники и цветники. Для отдыха сотрудников и горожан установят уличные сиденья из архитектурного бетона, парковые скамейки и лежаки.

Возведение в Москве общественно-деловых объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».