5 причин участвовать в выставке Cabex-2027

2–4 марта 2027 года в Москве, в выставочном центре «Тимирязев Центр», состоится 25-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Выставка объединит производителей и поставщиков кабельной продукции, материалов, оборудования и комплектующих с представителями промышленных предприятий, строительных и проектных организаций, энергетических компаний, операторов связи и дистрибьюторов.

Участие в Cabex — возможность представить продукцию профессиональной аудитории, установить новые деловые контакты и укрепить позиции компании на рынке. Рассказываем о пяти причинах включить выставку в планы на 2027 год.

1. Найти потенциальных заказчиков

Cabex предоставляет возможность напрямую представить продукцию специалистам, которые выбирают поставщиков и рассматривают решения для своих предприятий и проектов. Среди посетителей — представители промышленности, строительства, энергетики, телекоммуникаций и дистрибьюторского бизнеса.

По итогам опроса посетителей Cabex-2026, 50% респондентов приходят на выставку в поиске новых поставщиков и перспективных партнёров.

2. Провести переговоры и обсудить новые проекты

Личное общение позволяет подробно рассказать о продукции, продемонстрировать её особенности, ответить на технические вопросы и обсудить условия сотрудничества.

По данным опроса посетителей Cabex-2026, 72% респондентов посещают выставку с намерением вести переговоры и заключать контракты.

3. Укрепить отношения с действующими партнёрами

Выставка — возможность встретиться с текущими клиентами, обсудить новые задачи, представить обновлённый ассортимент и договориться о дальнейших шагах сотрудничества.

66% опрошенных посетителей Cabex-2026 используют выставку для встреч с действующими партнёрами.

4. Представить продукцию профессиональной аудитории

Выставочный стенд позволяет продемонстрировать ассортимент, технические характеристики и преимущества решений, а также наглядно показать оборудование и материалы. Это особенно важно для продукции, при выборе которой имеют значение конструкция, эксплуатационные параметры и особенности применения.

Участие в Cabex помогает компании рассказать о своих разработках и предложениях представителям отраслей, для которых кабельно-проводниковая продукция является частью производственных процессов и инфраструктурных проектов.

5. Усилить присутствие компании на рынке

Cabex объединяет производителей, поставщиков и потребителей кабельно-проводниковой продукции на одной профессиональной площадке. Участие позволяет заявить о компании рынку, познакомиться с предложениями других игроков отрасли и поддержать деловые связи.

Среди компаний, представители которых посещают выставку, — ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Московский регион», АО «Криогенмаш», АО «ОК РУСАЛ ТД», ООО «ВсеИнструменты.Ру» и другие предприятия.

Станьте участником Cabex-2027

25-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex-2027 состоится 2–4 марта 2027 года в Москве, в «Тимирязев Центре».

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