ЧЗЭО построил подстанцию для предприятия лесопереработки в Красноярском крае

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) поставил комплектную трансформаторную подстанцию КТПН Плит мощностью 2 500 кВА для современного лесоперерабатывающего предприятия Красноярского края. Проект реализован по модели EPC-контракта — южноуральский завод взял на себя полный цикл работ: от проектирования и производства оборудования до строительно-монтажных работ и пусконаладки.

Строительная часть включала в себя разметку площадки, создание котлована, устройство монолитного железобетонного фундамента, систем заземления, молниезащиты и установку ограждения территории. Также специалисты ЧЗЭО разработали проектную документацию, изготовили оборудование и доставили на объект Заказчика. Монтаж подстанции и пусконаладочные работы на месте выполнила выездная бригада электромонтажного участка ЧЗЭО.

«Благодаря такому формату наш партнер получил полностью готовый энергообъект в установленные договором сроки и без привлечения дополнительных подрядчиков. Это вторая наша поставка «под ключ» для красноярского предприятия, которая подтверждает, что нам удалось зарекомендовать себя как надежного и компетентного EPC-подрядчика в энергетике», — отметил Руководитель проектов ЧЗЭО Роман Лопатин.

По высокой стороне подстанции (35 кВ) установлены ячейки КСО с моторным приводом и вакуумными выключателями ВБ-ИРиС. По низкой стороне (10 кВ) смонтированы КСО-203 Юнион с вакуумными выключателями ESQ. Релейная защита реализована на базе блоков «Алтей»: на стороне 35 кВ — с функцией дуговой защиты, на стороне 10 кВ — с индикацией напряжения. Коммерческий учет электроэнергии организован счетчиками «Меркурий». Внутри блочно-модульного здания подстанции смонтированы системы вентиляции, отопления (с автоматическим управлением от датчиков температуры), охранно-пожарной сигнализации и освещения.

Оборудование ЧЗЭО позволит лесоперерабатывающему предприятию нарастить мощности и выйти на новые объемы переработки древесины.