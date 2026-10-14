Эксперты назвали лучшие научные доклады Молодежной секции РНК СИГРЭ

На форуме РЭН прошла отчетная конференция Молодежной секции Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, где обсуждались ключевые направления исследовательской работы. По результатам эксперты отобрали научные доклады, которые будут рекомендованы для включения в программу 52‑й Сессии СИГРЭ. В мероприятии участвовал Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», глава РНК СИГРЭ Андрей Муров.

Сессия СИГРЭ – центральное событие в жизни крупнейшей в мире научно-технической ассоциации в электроэнергетике, которая объединяет ученых и практиков. На этапе подготовки национальные комитеты отбирают для мероприятия наиболее интересные работы ученых своих стран. На 51-й Сессии, состоявшейся в 2026 году, отечественные эксперты представили более 50 научных докладов, в том числе по линии Молодежной секции.

«На площадке СИГРЭ работают ведущие мировые эксперты в области электроэнергетики и обсуждается решение приоритетных для отрасли задач. Включение участников Молодежной секции в глобальный диалог важно для профессионального роста наших специалистов, а в конечном счете – и для развития отечественной энергетики. Уверен, что предложенные идеи будут востребованы международным сообществом», – заявил Андрей Муров.

Доклады, представленные на конференции, были посвящены современным системам диагностики и предиктивного анализа, устойчивости энергосистем с накопителями энергии, разработке и внедрению робототехники и других перспективных решений. Предварительный отбор прошел в рамках региональных и флагманских научных конференций, организованных компаниями Группы «Россети» и Системным оператором под эгидой Молодежной секции РНК СИГРЭ в опорных технических вузах.