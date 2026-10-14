Электродепо «Арсенальное» планируют построить в Калининском районе Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга приступил к разработке проекта планировки территории для строительства электродепо «Арсенальное» Кольцевой линии метрополитена. Соответствующее распоряжение опубликовано 13 октября, пишут «Ведомости».

Объект планируется разместить в Калининском районе города. Проектная мощность электродепо составит 48 путей. Оно будет обеспечивать подачу и приём поездов с линии, а также техническое обслуживание подвижного состава Кольцевой линии.

Участок между станциями «Лесная-2» и «Площадь Калинина» будет иметь протяжённость 3,8 км и пропускную способность до 30 пар поездов в час. На нём предусмотрено строительство станций глубокого заложения «Арсенальная» и «Площадь Калинина» с островными платформами.

Выходы станции «Арсенальная» планируется разместить на проспекте Маршала Блюхера. Вестибюли станции «Площадь Калинина» должны появиться в районе пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают завершить строительство Кольцевой линии в сроки, предусмотренные Генеральным планом города, — до 2040 года. В сентябре была завершена разработка двух проектов планировки с проектами межевания территории для будущей линии метро.