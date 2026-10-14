ИИ на производстве КЭАЗ: новые возможности для заказчиков

Для заказчиков решений КЭАЗ важно получать оборудование в соответствии с графиками строительства, модернизации и комплектации объектов. Чтобы поддерживать растущую потребность в продукции, предприятие совершенствует производственные процессы. Один из инструментов этой работы — рекомендательная система менеджмента производительности на основе искусственного интеллекта. Сегодня поговорим о том, каких результатов по её внедрению удалось достичь КЭАЗ и как система будет масштабироваться на производстве.

Скрытые резервы

Повышение производительности труда — одна из ключевых задач, поставленных Президентом России. Чёткая цель — рост на 20,7% — обозначена в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Каждый процент этого роста складывается из конкретных решений на российских предприятиях.

КЭАЗ активно участвует в реализации национальных проектов и работает над укреплением технологического суверенитета. Непрерывное совершенствование требует не просто наращивания объёмов, а качественного роста — максимально эффективного использования каждого рабочего места и каждой единицы оборудования. РСМП стала ещё одним инструментом, который позволяет обеспечить этот рост.

РСМП — это рекомендательная система, которая помогает находить скрытые резервы роста производительности. В её основе лежит синергия подходов бережливого производства, теории ограничений и технологий искусственного интеллекта. Комплексное решение основывается на анализе больших данных и машинном зрении. На производственных участках устанавливают камеры, нейросеть анализирует все перемещения, операции, взаимодействия сотрудников с оборудованием. А затем система выдаёт конкретные рекомендации: как перестроить процесс, чтобы убрать лишние движения или сократить простои. Это цифровой инструмент, который указывает на узкие места и помогает принимать обоснованные управленческие решения.

Традиционные подходы требуют огромного объёма ручного анализа и наблюдений. РСМП автоматизирует этот процесс: система сама собирает данные и предлагает приоритетные направления для улучшений. При этом опыт в бережливом производстве безусловно важен. Это работа в связке: технология находит паттерны, а эксперт совместно с производственной командой превращает эти данные в реальные улучшения.

- Основная цель внедрения РСМП на производстве — системное повышение эффективности за счёт использования искусственного интеллекта и анализа данных для поиска скрытых резервов. Отличие от классического бережливого производства в том, что традиционно оптимизация строится на экспертной оценке — люди наблюдают, замеряют, делают выводы. Здесь же мы получаем объективные данные в режиме реального времени, без человеческого фактора. Система не просто фиксирует проблемы, а предлагает готовые решения, проверенные на цифровой модели, – отмечает директор по производству КЭАЗ Сергей Токин.

Завод — это тысячи операций, большой парк оборудования и высочайшие требования к качеству. Без объективной аналитики сложно понять, где именно теряется время и ресурсы.

От пилота к системному результату

На предприятии ведётся непрерывная работа по оптимизации процессов, и РСМП позволяет выйти на новый уровень — использовать объективные данные для поиска тех потерь, которые не всегда видны при обычном наблюдении. Пилотным участком по внедрению РСМП на КЭАЗ стала сборочная ячейка ВА57-35. Это один из ключевых, высоконагруженных участков с большим объёмом операций и чётко повторяющимися циклами — идеальная среда для «обучения» нейросети. Было важно проверить, как система работает в реальных условиях, и получить первые подтверждённые результаты её внедрения.

- Пилотный проект от установки камер до получения первых рекомендаций и их внедрения занял несколько месяцев. Это стандартный цикл для подобных систем: сначала сбор и обработка данных, затем анализ паттернов, формирование рекомендаций и их поэтапное внедрение на участке. Важно понимать, что РСМП — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Мы пробуем использовать различные модели, сравниваем их эффективность и постоянно улучшаем возможности системы, - отметил руководитель проекта по внедрению РСМП Александр Шкабенко.

Технически РСМП строится на трёх ключевых элементах. Первый — это сбор данных через систему видеонаблюдения. Видео с производства — самый объективный источник информации о том, что действительно происходит на участке. Второй элемент — нейросети. Специально обученная нейросеть распознаёт на видео поток работ, действий, операций и взаимодействий. Эти данные превращаются в большие данные, которые подвергаются кластерному анализу. В результате обнаруживаются часто повторяющиеся сценарии — так называемые паттерны производственной системы. Их можно сравнить с генами в ДНК предприятия: есть паттерны, которые ведут к росту производительности, а есть те, что замедляют процесс. И третий элемент — формирование рекомендаций. На основе выявленных паттернов система выдаёт конкретные предложения: где теряется время, почему проседает выпуск и что проверить в первую очередь. Это не просто отчёт, а план управленческих действий.

Любое внедрение новой системы сопряжено с вызовами. В случае с РСМП один из ключевых этапов — «обучение» нейросети на конкретном производственном процессе, что требует времени и тщательной настройки. Однако основной фактор успеха — не технические алгоритмы, а совместная работа с сотрудниками участков. Они помогали команде проекта анализировать проблемные зоны, проверять гипотезы на практике и внедрять решения поэтапно.

- Без участия людей, их вовлечённости и обратной связи никакая система не даст результата. Сказалось ли это на заработной плате? Да, безусловно. Сотрудникам участков, где внедрена РСМП, производятся ежемесячные доплаты за рост производительности в рамках проекта. Это справедливый подход: когда участок показывает улучшение результатов, люди, которые обеспечивают этот результат своим трудом, получают дополнительное вознаграждение, - отметил директор по производству КЭАЗ Сергей Токин.

На пути к предиктивному управлению

Пилотный проект подтвердил эффективность подхода. На участке ВА57-35 удалось добиться стабильного роста производительности. Вслед за ним проект успешно тиражировали на участки ВА57-39 и ВА55, где рост производительности составил 25,5% и 10,5% соответственно. К слову, эта продукция уже многие годы применяется в ключевых отраслях экономики – в ТЭК, на промышленных предприятиях, в нефтегазовой и металлургической отрасли, судостроении, РЖД и жилищном строительстве.

Полученные результаты повышения производительности расширяют возможности выпуска востребованного оборудования. Для заказчиков это создаёт основу для более устойчивого обеспечения поставок, для дистрибьюторов — пополнения запасов, для производителей комплексных решений — планирования производства.

- На данный момент мы сконцентрированы на качественной подготовке к тиражированию успешного опыта. Основной фокус — на работе по возобновлению рекомендаций на уже запущенных участках, чтобы добиться новых результатов в динамике, а также на прессовом участке штамповочного цеха. Важно не просто распространить систему на новые площадки, а закрепить и улучшить результаты там, где она уже работает, чтобы каждый следующий шаг был максимально эффективным, - пояснил руководитель проекта по внедрению РСМП Александр Шкабенко.

Технология универсальна и может приносить пользу на всех этапах производства. На сегодняшний день РСМП функционирует как самостоятельный аналитический контур, однако система органично дополняет уже используемые на предприятии мониторинговые системы, в частности, КРОТ. В планах компании - переход к предиктивным сценариям. Система будет не только рекомендовать изменения по факту, но и прогнозировать, как те или иные решения повлияют на производительность, позволяя предотвращать потери до того, как они возникнут.

Кроме того, РСМП — это изменение подхода к управлению производством, где данные и аналитика становятся основой для принятия решений, а человек остаётся ключевым звеном. Производительность в таком случае становится не просто технологией, а частью управленческой и корпоративной культуры. Масштабируя успешный опыт, КЭАЗ развивает производственные возможности для поддержки проектов своих клиентов.