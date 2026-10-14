КЭАЗ открыл серию экспертных сессий проекта «Промышленный наставник»

Генеральный директор КЭАЗ Дмитрий Коробка провел первую рабочую сессию для участников второго сезона федеральной программы «Промышленный наставник». Проект организован межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников».

В онлайн-встрече приняли участие руководители малых и средних предприятий из Москвы, Чувашии, Челябинской, Нижегородской, Белгородской, Новосибирской и Тамбовской областей. Основной темой сессии стал практический опыт КЭАЗ в повышении производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства, сквозной цифровизации и технологий искусственного интеллекта.

Дмитрий Коробка вошел в экспертный совет проекта как руководитель с глубоким пониманием производственной специфики. Он работает на КЭАЗ с 2008 года и прошел путь от руководителя проектов и заместителя начальника цеха до директора по производству и генерального директора компании. Весь его опыт построен на личном участии в модернизации производственных и бизнес-процессов компании.

Опираясь на глубокую экспертизу, Дмитрий Коробка разобрал с участниками проекта конкретные управленческие вызовы: каким образом современные инструменты и технологии искусственного интеллекта помогают «подсветить» слабые места в организации труда. В ходе сессии обсудили, как внедрение видеоаналитики и автоматизированных систем способствует устранению непроизводительных потерь, повышению комфорта персонала и росту эффективности производства.

Отвечая на вопросы участников, генеральный директор КЭАЗ рассказал, что системно выстраивать бережливые процессы компания начала еще в нулевые. Главным решением КЭАЗ тогда стало наращивание собственной внутренней экспертизы: поэтапное обучение руководителей и сотрудников компании инструментам бережливого производства и его постепенное внедрение в производственные процессы. В результате за первые три года силами коллектива удалось реализовать около 90% от всех запланированных улучшений.

Сегодня на предприятии действует целый комплекс классических инструментов бережливого производства, который помогает работать без лишних потерь времени.

В цехах КЭАЗ применяется система 5S, исключающая любые лишние движения и беспорядок на рабочем месте, чтобы инструмент и детали всегда были под рукой, работает система всеобщего обслуживания оборудования (TPM), минимизирующая аварийные простои за счет регулярной профилактики оборудования, а также применяется метод быстрой переналадки станков (SMED), который позволяет оперативно перенастраивать оборудование под выпуск новых деталей, сокращая время простоя оборудования с нескольких часов до считанных минут.

Кроме того, на предприятии применяется система подачи предложений по улучшению (ППУ) — прикладной инструмент вовлечения персонала в оптимизацию производственных процессов. Инициативы, сформированные коллективом КЭАЗ, только в 2025 году принесли компании экономию в 56 млн рублей.

Помимо бережливого производства, КЭАЗ активно использует цифровые инструменты, которые помогают отслеживать работу оборудования в реальном времени. Дмитрий Коробка рассказал, к какому результату привела собственная разработка предприятия — система мониторинга «КРОТ», объединившая 126 станков. Если раньше на устранение внезапных простоев уходило от 15 до 30 минут, то теперь мастера узнают о проблеме и реагируют быстрее, чем за минуту. Общая эффективность работы оборудования выросла до 80%, а выпуск готовой продукции увеличился на 15%.

В рамках цифровых кейсов Дмитрий Коробка рассказал также о Рекомендательной системе менеджмента производительности (РСМП). Решение на основе видеомониторинга выступает интеллектуальным инструментом поддержки для мастеров: нейросеть фиксирует операции, выявляет лишние действия и помогает скорректировать нагрузку на сотрудников, делая производственные процессы безопаснее и эффективнее.

Генеральный директор КЭАЗ подчеркнул, что ИИ не заменяет человека и не «наказывает» его: он лишь ищет резервы, а решения по перестройке рабочего места всегда принимает мастер вместе с бригадой. При этом вся аналитика обрабатывается на собственном закрытом сервере КЭАЗ, чтобы защитить данные предприятия.

Сегодня машинное зрение работает на четырех участках прессового и сборочного цехов, а на автоматических линиях помогает следить за качеством сварки и маркировки. Это уже принесло понятный результат — производительность труда на этих участках выросла в среднем на 21%. Следующий шаг — научить систему работать на опережение: предупреждать простои еще до их появления.

Резюмируя, Дмитрий Коробка отметил, что использование бережливых практик и цифровых алгоритмов напрямую отражается на характеристиках продукции КЭАЗ. Когда риски сбоев в работе производственного оборудования минимизированы за счет сквозного контроля, партнеры получают стабильное качество и предсказуемость поставок. Высокая культура производственной системы КЭАЗ позволяет гарантировать надежность электротехнического оборудования при реализации инфраструктурных и промышленных проектов для ключевых отраслей.

«Укрепление технологического потенциала и устойчивый рост российской промышленности сегодня напрямую зависят от готовности предприятий внедрять новые технологии и повышать эффективность базовых процессов. Искусственный интеллект и видеоаналитика в цехах — это эффективный инструмент снижения издержек и развития бизнеса. Однако, мы уверены, что любая инновация должна решать конкретную практическую задачу, и прежде чем внедрять ее масштабно, мы на КЭАЗ всегда тестируем ее на собственном опыте. Передавая эти проверенные кейсы коллегам по Клубу молодых промышленников, мы помогаем среднему и малому бизнесу быстрее проходить путь цифровизации, укрепляя экономическую независимость и общую технологическую базу нашей страны», — подчеркнул генеральный директор КЭАЗ Дмитрий Коробка.

Второй сезон проекта «Промышленный наставник» официально откроется 20 октября в Москве. Формат проекта включает разбор кейсов в профильных группах, вебинары, производственные экскурсии и очные встречи Клуба в регионах. Так, во время первой сессии достигнуты договоренности о посещении участниками проекта производственной площадки КЭАЗ в Курске.

КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехнического оборудования и систем автоматизации полного цикла (свыше 32 тыс. наименований). Компания обеспечивает технологический суверенитет отрасли, создавая комплексные решения для энергетики, промышленности и транспорта. В производстве завода активно применяются технологии ИИ, машинного зрения, 3D-печати и вторичной переработки материалов. Представительства завода работают в 45 регионах России и за рубежом.