КЭАЗ выступил техническим экспертом открытого корпоративного чемпионата профмастерства ГК «Россети»

Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства группы компаний «Россети» по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей 0,4–20 кВ» прошел в Краснодаре. Обучение проводилось по стандартам Агентства развития профессионального мастерства на базе корпоративного энергетического института филиала «Россети Юг».

КЭАЗ представил практическое задание на базе собственного оборудования, познакомил участников с современными решениями для распределительных сетей и поделился отраслевой экспертизой в области электрооборудования.

В чемпионате приняли участие 13 команд из России и Беларуси. Специалисты дочерних и зависимых обществ Группы «Россети», а также энергетических компаний из разных регионов продемонстрировали профессиональные навыки в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта распределительных сетей.

В течение четырех дней участники выполняли комплекс практических заданий: монтировали оборудование распределительных устройств и элементы воздушных линий электропередачи, проводили осмотр комплектных трансформаторных подстанций и ЛЭП с использованием 3D-тренажера, отрабатывали алгоритмы освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой помощи.

Специально для чемпионата КЭАЗ разработал практическое задание по сборке низковольтного комплектного устройства на базе силовых аппаратов распределения серии OptiMat.

Работа с оборудованием позволила участникам применить профессиональные знания на практике, познакомиться с конструктивными особенностями решений КЭАЗ и отработать навыки сборки и настройки электрооборудования. Такой формат дает возможность оценить оборудование с точки зрения реальных задач энергетиков — удобства монтажа, особенностей эксплуатации и практического применения в электроустановках.

Дополнительной площадкой для профессионального диалога стал Мобильный выставочный комплекс КЭАЗ, где специалисты энергетической отрасли приняли участие в мастер-классах и познакомились с современными техническими решениями компании в реальных условиях эксплуатации.

Участие КЭАЗ в чемпионате — часть взаимодействия с профессиональным сообществом энергетиков, направленного на обмен практическим опытом, развитие компетенций специалистов и знакомство отрасли с современными решениями в области распределения электроэнергии.

Для КЭАЗ такие мероприятия — возможность не только представить собственные разработки, но и взаимодействовать с будущими и действующими специалистами отрасли, обсуждать практические задачи эксплуатации электрических сетей и содействовать распространению профессиональных стандартов работы с электрооборудованием.

В рамках молодежного дня турнира к выполнению заданий также приступили школьники и студенты из Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия. Это позволило расширить профориентационную составляющую мероприятия и познакомить молодежь с востребованными компетенциями в энергетике.

Мы рады внести вклад в проведение чемпионата Группы «Россети», развитие практических навыков энергетиков и формирование профессионального сообщества, ориентированного на техническую компетентность, безопасность и эффективную эксплуатацию электрооборудования.