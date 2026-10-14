КЗ «ЦВЕТЛИТ» представит продукцию на энергетической выставке в Алматы

Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» примет участие в 24-й Казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение», которая состоится 21–23 октября 2026 года в Алматы. Предприятие будет представлено в составе коллективного стенда Республики Мордовия.

В экспозицию завода войдут серийная кабельная продукция и новинки ассортимента. Специалисты предприятия проведут консультации по характеристикам и применению изделий, а также обсудят с посетителями условия сотрудничества и возможности участия в перспективных проектах.

Экспозиция КЗ «ЦВЕТЛИТ» разместится на стенде № 11В-03. Для бесплатной регистрации посетители могут использовать промокод PWRDRGSEJ4.

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