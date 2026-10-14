«Людиновокабель» выступит на международном форуме «Аэропорты-2026»

Представитель завода «Людиновокабель» примет участие в XV Евразийском международном форуме «Аэропорты-2026. Проектирование, строительство и эксплуатация», который состоится 23 октября в Москве. Форум объединит специалистов в области проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации аэропортов России и стран СНГ. Центральными темами деловой программы станут отраслевые тенденции, инновационные разработки, а также российский и международный опыт реализации аэропортовых проектов.

Руководитель аэродромного направления предприятия Антон Сафронов выступит с докладом о кабелях, соединителях и трансформаторах производства «Людиновокабеля». Компоненты прошли испытания в составе единой системы и входят в цепь AGL (Aeronautical Ground Lighting) — комплексное решение для светосигнального оборудования взлётно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры.

Завод «Людиновокабель» более десяти лет развивает направление кабельной продукции для аэродромов. Решения предприятия поставлялись для аэропортов Шереметьево, Внуково и Красноярска. В 2026 году ассортимент аэродромной продукции, включающий кабели ПвПг, КГВВ и ВВЭ, соединители серии РС и трансформаторы AGL, дополнили сборные кабельные выводы и удлинители.