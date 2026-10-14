«Людиновокабель» выступит на международном форуме «Аэропорты-2026»

7 часов назад
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Источник:
АО Людиновокабель
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Представитель завода «Людиновокабель» примет участие в XV Евразийском международном форуме «Аэропорты-2026. Проектирование, строительство и эксплуатация», который состоится 23 октября в Москве. Форум объединит специалистов в области проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации аэропортов России и стран СНГ. Центральными темами деловой программы станут отраслевые тенденции, инновационные разработки, а также российский и международный опыт реализации аэропортовых проектов.

Руководитель аэродромного направления предприятия Антон Сафронов выступит с докладом о кабелях, соединителях и трансформаторах производства «Людиновокабеля». Компоненты прошли испытания в составе единой системы и входят в цепь AGL (Aeronautical Ground Lighting) — комплексное решение для светосигнального оборудования взлётно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры.

Завод «Людиновокабель» более десяти лет развивает направление кабельной продукции для аэродромов. Решения предприятия поставлялись для аэропортов Шереметьево, Внуково и Красноярска. В 2026 году ассортимент аэродромной продукции, включающий кабели ПвПг, КГВВ и ВВЭ, соединители серии РС и трансформаторы AGL, дополнили сборные кабельные выводы и удлинители.

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.