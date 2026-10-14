Московская область впервые представила свой опыт на площадке РЭН

14 октября в Москве стартовала Российская энергетическая неделя-2026. Главная тема форума — «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». В этом году Московская область впервые представила на площадке РЭН собственный комплексный опыт развития региональной энергетики.

Основной точкой присутствия региона стал стенд «Энергия перемен Подмосковья» на площадке форума в Гостином Дворе. Здесь представлены инициативы и наработки по цифровизации инженерной инфраструктуры, повышению надежности энергоснабжения, развитию газоснабжения, собственной генерации и новых сервисов для потребителей, а также инновационные разработки для электротранспорта.

В первый день работы выставки стенд Подмосковья посетили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал о масштабе энергосистемы региона, действующих цифровых решениях и предложениях по дальнейшему развитию отрасли.

Представили инициативы Московской области, которые сформировались из практики работы регионального энергокомплекса. В их числе – предложения по развитию систем накопления энергии и закреплению их роли на оптовом рынке, модель распределенной газогенерации с участием регионального оператора, а также дальнейшее совершенствование критериев для территориальных сетевых и газораспределительных организаций.

Еще одно предложение касается расчета свободной мощности газораспределительных станций. Подмосковье предлагает закрепить за регионами право применять коэффициенты одновременности для отдельных категорий потребителей. Такой подход уже позволил высвободить 179 тыс. куб. м в час мощности ГРС – это сопоставимо с возможностью подключения порядка 25 тыс. домовладений или около 300 котельных мощностью 5 МВт. ​​

«Для Московской области участие в РЭН – возможность впервые так полно представить региональный опыт на федеральной отраслевой площадке. Мы показываем решения, которые уже работают в Подмосковье, и инициативы, которые считаем важными для дальнейшего развития энергетики всей страны. Это касается и цифрового управления, и надежности, и новых подходов к развитию сетевой и газовой инфраструктуры», – отметил Сергей Воропанов.

Впереди еще два дня форума. На площадке РЭН-2026 представители Министерства энергетики Московской области и предприятий энергетического комплекса региона: Мособлэнерго и Мособлгаз, примут участие в деловой программе, рабочих встречах и обсуждении отраслевых инициатив.