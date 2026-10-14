РЖД и Армения создадут рабочую группу по развитию железнодорожного транзита

14 октября в ходе рабочей поездки в Ереван генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Темой для обсуждения стала реализация концессии по управлению железными дорогами Армении.

В ходе встречи Олег Белозёров рассказал о результатах деятельности ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» – дочернего общества ОАО «РЖД», обеспечивающего реализацию концессионного договора, и заверил правительство Армении в лице премьер-министра в приверженности компании всем взятым обязательствам.

«Задача железнодорожников – обеспечивать экономики наших стран транспортным сообщением. Концессия позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру Армении, не перекладывая расходы на восстановление и содержание на бюджет республики. Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Общий объем инвестиций из средств ОАО «РЖД» и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 миллиардов армянских драм, или около 400 миллионов долларов США. Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения. Со своей стороны намерены твердо придерживаться всех взятых на себя обязательств», – заявил Олег Белозёров.

Концессионное соглашение по управлению железными дорогами Армении было подписано в 2008 году сроком на 30 лет с правом пролонгации. Сегодня ЗАО «ЮКЖД» является крупнейшим налогоплательщиком, который вносит весомый вклад в формирование бюджета республики. Это также один из наиболее значимых и крупных национальных работодателей.

«Железные дороги Армении – неотъемлемая часть железных дорог колеи 1520 мм, которые действуют на всем постсоветском пространстве. В сотрудничестве с армянскими партнерами российская сторона готова обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров», – отметил глава ОАО «РЖД».

Он добавил, что для этого Южно-Кавказской железной дорогой ведется планомерное обновление инфраструктуры и пассажирского подвижного состава: в 2021 году поставлены 27 новых вагонов производства АО «Трансмашхолдинг», в течение ряда лет приобретены четыре новых электропоезда ЭП2Д.

По итогам встречи стороны договорились образовать совместную рабочую группу по оценке возможностей транзитных коммуникаций с использованием железнодорожной сети Армении.