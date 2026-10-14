Реконструкция 91-километрового участка трассы М-4 «Дон» выполнена на 60%

В Ростовской области продолжается реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км. Участок протяжённостью 91 км расширяют до шести полос — по три в каждом направлении. Общая строительная готовность объекта достигла 60%.

Дорожная одежда устроена на полную ширину участка, верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на протяжении 50 км. Основные работы практически завершены на 12 из 20 мостовых сооружений, где остаётся выполнить мероприятия по обустройству.

Параллельно ведётся оснащение трассы автоматизированной системой управления дорожным движением и электроосвещением. Опоры освещения установлены на 39 км основного хода дороги.

Темпы реконструкции в ходе рабочей поездки оценил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. На производственном совещании с подрядными организациями рассматривались вопросы строительно-монтажных работ, переустройства инженерных коммуникаций, технологического присоединения и содержания трассы в период реконструкции.

Участок проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также городов Каменска-Шахтинского и Шахт. Завершить реконструкцию планируется летом 2027 года. Реализация проекта должна повысить пропускную способность и безопасность одной из наиболее загруженных частей магистрали, связывающей центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями.