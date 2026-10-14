В Петербурге началась проходка нового тоннеля метро у станции «Каретная»

В Санкт-Петербурге приступили к проходке нового участка перегонного тоннеля первого пути Красносельско-Калининской линии метрополитена в районе будущей станции «Каретная». Трасса пройдёт от временного транспортного тоннеля через станционный комплекс и группу камер съездов в направлении «Лиговского проспекта-2», пишут «Ведомости. Северо-Запад».

Это четвёртый участок перегонного тоннеля, сооружаемый от шахты № 852. Ранее два участка в направлении станций «Боровая» и «Заставская» проходили тоннелепроходческие комплексы «Вера» и «Любовь». Третий участок строился в противоположном направлении с использованием щита КТ-1 диаметром 5,63 м.

К настоящему времени специалисты завершили раскрытие проёма и прошли поворотный участок, обеспечивающий выход на трассу будущего тоннеля. На строительной площадке также смонтирован укладчик СМ-1009, необходимый для выполнения основных проходческих работ.

На новом этапе предстоит соорудить участок тоннеля диаметром 5,64 м и протяжённостью около 80 м. Дальнейший маршрут линии пройдёт через группу камер съездов и продолжится к станции «Лиговский проспект-2».