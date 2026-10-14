Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках первого дня Российской энергетической недели.

В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, Минюста, ФАС, правительства Москвы, руководители отраслевых компаний.

В рамках комиссии рассматривался вопрос проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2027–2032 годы. Вице-премьер отметил, что это один из ключевых документов долгосрочного планирования отрасли наряду с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики.

«От качества проработки документа зависят надёжность энергоснабжения потребителей, реализация инвестиционных проектов, своевременное создание необходимой энергетической инфраструктуры, развитие экономики регионов в целом. При подготовке необходимо исходить из прогнозов роста потребления электроэнергии и мощности, учитывать планы социально-экономического развития субъектов, перспективы промышленного и инфраструктурного строительства, а также развитие новых центров экономического роста. Особое внимание следует уделить сбалансированности электроэнергетической системы. Также важно обеспечить своевременный ввод генерирующих мощностей, развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры, устранение ограничений на передачу электроэнергии и создание необходимых резервов мощности», – подчеркнул Александр Новак.

Он отметил, что все предусмотренные решения в рамках проекта схемы должны быть технологически обоснованы, экономически эффективны и согласованы по срокам реализации. Принципиально важно, чтобы запланированные мероприятия были обеспечены необходимыми ресурсами, а сроки их реализации соответствовали прогнозируемой динамике спроса на электроэнергию.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения увязки планов развития электроэнергетики с действующими механизмами привлечения инвестиций и принятыми решениями по строительству как новых объектов генерации, так и сетевой инфраструктуры.

В рамках обхода выставки оборудования и технологий для ТЭК на площадке РЭН в Гостином Дворе вице-премьеру были представлены разработки российских предприятий, научно-технологических организаций и регионов страны в области энергетического машиностроения, нефтегазовых технологий, модернизации инфраструктуры, промышленной автоматизации и цифровизации производственных процессов.

Маршрут обхода включал экспозиции топливно-энергетического комплекса Москвы, ИРЭС, городской спецтехники, инфраструктурного центра «Энерджинет», ТСЗП, Союза нефтегазопромышленников, Института нефтегазовых технологических инициатив, компании «Транснефть», фонда «Сколково», а также региональные экспозиции Республики Татарстан, Кемеровской и Московской областей.

Значительная часть представленных разработок посвящена повышению надёжности энергоснабжения и эффективности эксплуатации инфраструктурных объектов. В частности, на выставке продемонстрированы мобильные энергетические установки, современное электросетевое оборудование, интеллектуальные системы мониторинга и управления, а также решения для распределённой энергетики.